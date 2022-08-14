快訊

歪樓了！高雄建築工地路面塌陷 3棟透天變「比薩斜塔」

基隆缺水惡化明轉綠燈！未來半月恐難降雨 水利署研商調水

聽新聞
test
0:00 / 0:00

梨山疑不肖移工盜獵 果園狗誤中陷阱致斷腳

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

大梨山地區有農民在果園養狗協助護果，最近有狗誤中陷阱受傷，部分農民質疑是在山區工作的外籍移工設陷阱要盜獵野生動物，狗誤中陷阱受傷，和平警分局梨山分駐所表示，平常會巡查防盜獵，昨晚聯合附近環山等派出所會哨聯防，希望遏止違法盜獵等行為。

梨山地區農民說，近幾年在地居民保育觀念提升，大幅減少狩獵活動，高山嚴格限制開發，野生動物增加，居民上山巡水耕作，看到野生動物的機會多，但在山上打工的移工，可能在母國即居住在高山，善於設鋼索陷阱打獵，到台灣緊臨山區的工作場所，為增加收入或娛樂，工作之餘也常上山打獵，對野生動物傷害大，農民養在果園用來驅趕猴子的狗，也會誤觸陷阱導致截肢。

東勢林區管理處梨山工作站主任李彥興表示，最近確實收到農民反映，也聯繫和平分局梨山分駐所協助，梨山分駐所長林欽錤表示，曾在730林道及林道巷附近，確實有人設陷阱造成狗等受傷。

林欽錤表示，因山區警力較薄弱，原本梨山分駐所與佳陽、環山、勝光派出所就有會哨聯合稽查等勤務，昨晚特別在清泉橋附近會哨，讓不法份子不敢輕舉妄動，將全面巡邏及不定時不定點攔查，遏止盜獵歪風。

和平區代表羅進玉表示，梨山地區農民與野生動物接觸機會高，因狗追咬或誤觸陷阱受傷的動物，輾轉到農民手上，因欠缺專業知識，送到專業的醫療機構又路途遠，為強化對野生動物的保護效能，他建議相關主管機關在大梨山地區建構第一線的收容中心，也藉此提升在地居民的保育觀念。

大梨山地區果農養狗在護果，最近懷疑有移工盜獵野生動物設陷阱，狗誤中陷阱斷腳。圖／農民提供
大梨山地區果農養狗在護果，最近懷疑有移工盜獵野生動物設陷阱，狗誤中陷阱斷腳。圖／農民提供

延伸閱讀

出遊爆輪困山區 台中最遠派出所暖警「趴地」神救援

南投仲介命案傳月入60萬元 業者透露這種情況之下賺最多

家事移工今起月薪調至2萬 至少9.6萬家庭可申請補貼

移工申請加嚴衝擊產業 蘇治芬：解方有歷史共業特殊性

相關新聞

影／歪樓了！高雄建築工地路面塌陷 3棟透天變「比薩斜塔」

高雄市前金區自強一路一處建案工地，今天下午又傳出路面塌陷意外，災情波及到一旁的3棟連棟透天，房屋緩慢向工地方向傾斜，因門...

高雄建案工地塌了！3棟透天半傾 消防急布水線「救樓」

高雄市前金區自強一路一處建案工地，今天下午路面塌陷，災情波及到一旁的3棟透天，房屋正逐漸傾倒，工務局緊急請消防局調派消防...

桃園宮廟普度入海3人溺斃 五福宮主委：放水燈人不下水

桃園市新屋綠色走廊、永安觀海亭海灘昨深夜有宮廟人員溺水，造成3死悲劇。桃園南崁五福宮主委陳宗賢表示，放水燈人不下水，就在...

影／高雄建案工地路面塌陷危及5民宅 工務局開罰9萬

高雄市前金區一處建案工地，今年3月22日發生塌陷意外，今下午又重演，住戶和商家急撤離！工務局會同土木專家現場會勘，初步研...

桃園送王船11人下水釀3死1命危 目擊者 ：一個大浪捲下去

桃園市新屋區一家宮廟昨天深夜在新屋永安漁港綠色隧道旁海岸，舉辦中元普度送王船儀式，19名男女參與，突然一陣大浪打來，下水...

陪同女友親友溪邊烤肉勇救溺水童 男疑反遭捲入溪失蹤

南投水里溪大灣地區今下午傳溺水意外，一名張姓男子與友人相約到溪邊烤肉戲水，期間因有女童疑因失足落水，張男見狀下水救人，其...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。