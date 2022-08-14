梨山疑不肖移工盜獵 果園狗誤中陷阱致斷腳

大梨山地區有農民在果園養狗協助護果，最近有狗誤中陷阱受傷，部分農民質疑是在山區工作的外籍移工設陷阱要盜獵野生動物，狗誤中陷阱受傷，和平警分局梨山分駐所表示，平常會巡查防盜獵，昨晚聯合附近環山等派出所會哨聯防，希望遏止違法盜獵等行為。

梨山地區農民說，近幾年在地居民保育觀念提升，大幅減少狩獵活動，高山嚴格限制開發，野生動物增加，居民上山巡水耕作，看到野生動物的機會多，但在山上打工的移工，可能在母國即居住在高山，善於設鋼索陷阱打獵，到台灣緊臨山區的工作場所，為增加收入或娛樂，工作之餘也常上山打獵，對野生動物傷害大，農民養在果園用來驅趕猴子的狗，也會誤觸陷阱導致截肢。

東勢林區管理處梨山工作站主任李彥興表示，最近確實收到農民反映，也聯繫和平分局梨山分駐所協助，梨山分駐所長林欽錤表示，曾在730林道及林道巷附近，確實有人設陷阱造成狗等受傷。

林欽錤表示，因山區警力較薄弱，原本梨山分駐所與佳陽、環山、勝光派出所就有會哨聯合稽查等勤務，昨晚特別在清泉橋附近會哨，讓不法份子不敢輕舉妄動，將全面巡邏及不定時不定點攔查，遏止盜獵歪風。