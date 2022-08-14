「小偷，祝你全家敗了了」 偷摘頻傳 龍眼農怒掛布條

現正值龍眼產季，台中市霧峰桐林山區偷採龍眼事件頻傳，不少果農為此在北坑產業道路旁懸掛警告標誌，希望嚇阻不肖民眾偷摘，上午也當場逮獲1人，予以口頭勸阻，希望民眾勿再因此觸法。

桐林里長呂玉山說，受到開花時期豪大雨及椿象危害，產量銳減，最近價格飆高到一斤3、40元，是以往的一倍，但是偷摘頻傳。上午在往桐林生態園區的路上又傳出1件，農民逮獲時，男子剛才伸手摘下兩粒，因情節尚輕，農民僅予勸告。但以往也有私下以3至8萬元價格私下和解，或竊賊扭送派出所法辨者。

他也抱怨，椿象危害嚴重，現場要讓龍眼順利生長，得噴藥到8遍，不像以前不噴藥就長的好，希望政府協助。