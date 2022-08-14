快訊

歪樓了！高雄建築工地路面塌陷 3棟透天變「比薩斜塔」

基隆缺水惡化明轉綠燈！未來半月恐難降雨 水利署研商調水

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹市警加強稽查桌遊餐廳 宣導小心柬埔寨求職陷阱

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

詐騙趨近猖獗，新竹市警二分局今年6月偵破一起以合法桌遊為名，實際從事麻將賭博的博弈餐廳，發現許多不肖業者常利用合法營業登記，掩蓋實際從事違法博弈犯行。新竹市警局長郭士傑13日晚間率隊，針對轄內主題桌遊餐廳，實施臨檢，確保青少年在暑假期間能安心享受健康、閒適的休憩活動。

警方指出，雖然再過兩周就要開學，但暑假期間青少年仍容易沉迷於網路世界，家長稍不注意，便會被網路上宣傳的各式賭博廣告迷惑。各式新興賭博方式如線上博弈、真人荷官等，常使得青少年基於好奇心及同儕影響而掉入賭博陷阱，養成賭博不良習慣。

郭士傑說，警方除針對轄內「易滋生犯罪場所」及「其他有治安顧慮」營業場所加強查察，協調市府輔以執行罰鍰、停業、歇業、撤照等行政措施，藉以達成預防犯罪的目的；另藉這次擴檢向民眾宣導前往柬埔寨等東南亞國家求職務必小心審慎，避免落入詐騙集團陷阱，遭限制行動自由，致使身陷危險，難以對外求援。

新竹市警局長郭士傑13日晚間率隊，針對轄內主題桌遊餐廳，實施臨檢。圖／警方提供
新竹市警局長郭士傑13日晚間率隊，針對轄內主題桌遊餐廳，實施臨檢。圖／警方提供
新竹市警局長郭士傑13日晚間率隊，針對轄內主題桌遊餐廳，實施臨檢。圖／警方提供
新竹市警局長郭士傑13日晚間率隊，針對轄內主題桌遊餐廳，實施臨檢。圖／警方提供

詐騙集團

延伸閱讀

台人赴柬埔寨遭囚頻傳 外交部設海外求職陷阱宣導專區

吳淡如遊柬埔寨遇「無臉按摩者」　揭背後殘忍真相

台中民政局當紅娘 單身主題聯誼電競桌遊派對撮合75%

澳門大亨周焯華在大陸發展跨境賭博 其屬下當庭認罪

相關新聞

影／歪樓了！高雄建築工地路面塌陷 3棟透天變「比薩斜塔」

高雄市前金區自強一路一處建案工地，今天下午又傳出路面塌陷意外，災情波及到一旁的3棟連棟透天，房屋緩慢向工地方向傾斜，因門...

高雄建案工地塌了！3棟透天半傾 消防急布水線「救樓」

高雄市前金區自強一路一處建案工地，今天下午路面塌陷，災情波及到一旁的3棟透天，房屋正逐漸傾倒，工務局緊急請消防局調派消防...

桃園宮廟普度入海3人溺斃 五福宮主委：放水燈人不下水

桃園市新屋綠色走廊、永安觀海亭海灘昨深夜有宮廟人員溺水，造成3死悲劇。桃園南崁五福宮主委陳宗賢表示，放水燈人不下水，就在...

影／高雄建案工地路面塌陷危及5民宅 工務局開罰9萬

高雄市前金區一處建案工地，今年3月22日發生塌陷意外，今下午又重演，住戶和商家急撤離！工務局會同土木專家現場會勘，初步研...

桃園送王船11人下水釀3死1命危 目擊者 ：一個大浪捲下去

桃園市新屋區一家宮廟昨天深夜在新屋永安漁港綠色隧道旁海岸，舉辦中元普度送王船儀式，19名男女參與，突然一陣大浪打來，下水...

陪同女友親友溪邊烤肉勇救溺水童 男疑反遭捲入溪失蹤

南投水里溪大灣地區今下午傳溺水意外，一名張姓男子與友人相約到溪邊烤肉戲水，期間因有女童疑因失足落水，張男見狀下水救人，其...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。