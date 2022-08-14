新竹市警加強稽查桌遊餐廳 宣導小心柬埔寨求職陷阱

詐騙趨近猖獗，新竹市警二分局今年6月偵破一起以合法桌遊為名，實際從事麻將賭博的博弈餐廳，發現許多不肖業者常利用合法營業登記，掩蓋實際從事違法博弈犯行。新竹市警局長郭士傑13日晚間率隊，針對轄內主題桌遊餐廳，實施臨檢，確保青少年在暑假期間能安心享受健康、閒適的休憩活動。

警方指出，雖然再過兩周就要開學，但暑假期間青少年仍容易沉迷於網路世界，家長稍不注意，便會被網路上宣傳的各式賭博廣告迷惑。各式新興賭博方式如線上博弈、真人荷官等，常使得青少年基於好奇心及同儕影響而掉入賭博陷阱，養成賭博不良習慣。