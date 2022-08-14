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新竹市警加強稽查桌遊餐廳 宣導小心柬埔寨求職陷阱
詐騙趨近猖獗，新竹市警二分局今年6月偵破一起以合法桌遊為名，實際從事麻將賭博的博弈餐廳，發現許多不肖業者常利用合法營業登記，掩蓋實際從事違法博弈犯行。新竹市警局長郭士傑13日晚間率隊，針對轄內主題桌遊餐廳，實施臨檢，確保青少年在暑假期間能安心享受健康、閒適的休憩活動。
警方指出，雖然再過兩周就要開學，但暑假期間青少年仍容易沉迷於網路世界，家長稍不注意，便會被網路上宣傳的各式賭博廣告迷惑。各式新興賭博方式如線上博弈、真人荷官等，常使得青少年基於好奇心及同儕影響而掉入賭博陷阱，養成賭博不良習慣。
郭士傑說，警方除針對轄內「易滋生犯罪場所」及「其他有治安顧慮」營業場所加強查察，協調市府輔以執行罰鍰、停業、歇業、撤照等行政措施，藉以達成預防犯罪的目的；另藉這次擴檢向民眾宣導前往柬埔寨等東南亞國家求職務必小心審慎，避免落入詐騙集團陷阱，遭限制行動自由，致使身陷危險，難以對外求援。
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