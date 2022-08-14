雲林都市傳說再現 斗六地下道又見汽車開進機車道

雲林縣西平路往西市場方向的地下道，今早有車輛誤駛入機車道，導致車輛無法動彈、左後車門板金變形，也讓機車道無法通行，當地民眾表示，平均每半年就會有人把車開進去，早已屢見不鮮、根本就是斗六的都市傳說。

斗六分局表示，因車主平時習慣騎機車出門，忘記自己開車，才會不小心將汽車開進機車道，導致左後車門板金變形、機車道無法通行，車主並無大礙，已立即派人到場指揮交通。

斗六分局也說，西平路地下道的機車道寬度不足讓汽車通過，或許車頭剛進去時，緊急踩剎車還有可能倒退出來，但若已開進機車道，車輛就會被水泥護欄卡死，無法倒車或推車，需出動拖車才有辦法把車拖出來。