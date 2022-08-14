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雲林都市傳說再現 斗六地下道又見汽車開進機車道

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導

雲林縣西平路往西市場方向的地下道，今早有車輛誤駛入機車道，導致車輛無法動彈、左後車門板金變形，也讓機車道無法通行，當地民眾表示，平均每半年就會有人把車開進去，早已屢見不鮮、根本就是斗六的都市傳說。

斗六分局表示，因車主平時習慣騎機車出門，忘記自己開車，才會不小心將汽車開進機車道，導致左後車門板金變形、機車道無法通行，車主並無大礙，已立即派人到場指揮交通。

斗六分局也說，西平路地下道的機車道寬度不足讓汽車通過，或許車頭剛進去時，緊急踩剎車還有可能倒退出來，但若已開進機車道，車輛就會被水泥護欄卡死，無法倒車或推車，需出動拖車才有辦法把車拖出來。

當地民眾說，斗六西平路地下道每隔幾月就會有車開進機車道，早已屢見不鮮、是斗六的都市傳說；此外，明德路橋也有這種情況，但明德路橋機車道前有一排長約3公尺反光防撞桿，看到桿子就不會再往前開，而西平路地下道反光防撞桿約只有1公尺，等反應過來通常也早就開進去了。

雲林縣斗六市西平路地下道今早有車輛開進地下道，導致左後車門板金變形、機車道無法通行。記者黃于凡／翻攝
雲林縣斗六市西平路地下道今早有車輛開進地下道，導致左後車門板金變形、機車道無法通行。記者黃于凡／翻攝

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