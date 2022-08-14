阿里山鄒族部落特富野住宅火警毀3戶 2人受傷

嘉義縣阿里山鄉鄒族部落達邦村特富野，今天清晨4點多發生火警，兩名男性住戶疑於逃生時腳踝脫臼及左腳割傷，已送醫治療中；3棟建築燃燒猛烈面積約375平方公尺，嘉義縣消防局出動7個分隊前往滅火，火勢於6時27分撲滅，目前殘火處理中，起火原因待火調。

嘉義縣消防局今凌晨4點多接獲民眾報案於阿里山鄉達邦村特富野發生住宅火警，本局立即派遣阿里山、奮起湖、番路、中埔、竹崎、三和、梅山等7分隊與第三大隊部，出動各式消防車輛10台及消防人員22人。