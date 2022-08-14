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高雄80歲老婦領100萬招來警察 她念恩情曝理由有洋蔥

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市謝姓老婦人至郵局欲領100萬元，行員擔心她受騙報警，她卻告知警方，因罹癌不久人世，為感念無血緣關係的女子曾照顧她父母，還披麻帶孝送別，想答謝恩情。警方查證確有此人，提醒謝領50萬，後續用匯款即可。

左營警分局左營派出所副所長林文明及警員曾馨瑩前天下午2時許擔服巡邏勤時，接獲轄內郵局來電，指稱一名80歲老婦人要提領大量現鈔，懷疑她遭到詐騙，請求員警到場協助。

警方獲報抵達現場，得知領款的80歲謝姓老婦人要提領100萬元現鈔，謝婦一開始不解為何領自己的錢卻招來警察。警方解釋因現在詐騙集團的手法太多，金融機構和警方合作會勸阻民眾受騙。

謝婦聽了警方陳述，放下心防，對警方表示，自己早年常不在家，田姓鄰居的王姓外甥女曾至家中照顧年邁父母，不求回報，父母過世時，也曾披麻戴孝送別。

謝婦說，因自己罹癌，不久人世，領錢只是想答謝王女以前恩情，警方聞言不敢大意，和王女通過電話後，確認真有其人，勸謝婦先領50萬，後續用匯款即可，並駕巡邏車護鈔，護送謝婦返家。

據了解，家境環境不錯的謝婦，父母於2、30年前就過世，鄰居田男的王姓外甥女因小時候曾受謝婦母親看顧2年，謝婦父母看著她長大，後來謝婦父母年紀大了，王女雖搬離現址，仍時常回來探望，連謝婦父母過世時，也主動披麻帶孝送最後一程，因此謝婦感念在心。

謝婦告知警方，因自己罹癌，不久人世，王女也有高齡70多歲，希望在她有生之年能答謝王女照顧父母的恩情，因此領款贈與王女。

高雄80歲謝姓老婦人至左營區郵局領100萬元，招來轄區警察關切，她曝領錢理由是為感謝照顧父母的恩人。記者石秀華／翻攝
高雄80歲謝姓老婦人至左營區郵局領100萬元，招來轄區警察關切，她曝領錢理由是為感謝照顧父母的恩人。記者石秀華／翻攝

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