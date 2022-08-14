快訊

歪樓了！高雄建築工地路面塌陷 3棟透天變「比薩斜塔」

基隆缺水惡化明轉綠燈！未來半月恐難降雨 水利署研商調水

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台中西區機車闖紅燈 轎車搶快左轉撞上釀一傷

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市西區三民路、林森路在今天凌晨零時許，發生一起轎車與機車的交通事故，蔣姓騎士撞車後噴飛，全身有多處擦挫傷，幸好無生命危險。警方初步調查，蔣行經該路口時闖紅燈，而開車的鄭姓男子則沒等左轉燈亮即搶快左轉，詳細肇事原因，仍待後續調查。

蔣姓男子（22歲）在今天凌晨零時許，騎機車沿西區三民路，由貴和街方向往自治街方向直行，鄭姓男子（28歲）開轎車則是行駛在三民路的對向車道，行經案發路口時，蔣闖紅燈，而鄭則是沒等左轉燈亮即搶快左轉，導致蔣撞上鄭車頭後，噴飛倒地，手腳有多處擦挫傷。

第一警分局獲報到場，發現雙方都無酒精濃度，蔣送醫治療後無大礙，全案的肇事原因，有待交大事故組後續調查。

第一警分局呼籲，用路人應遵守交通規則，遵循交通標線及號誌，另行經路口時應注意前方狀況減速慢行，保持安全距離，避免發生交通事故。

台中市西區三民路、林森路在今天凌晨發生一起轎車與機車的交通事故，釀一人傷。圖／讀者提供
台中市西區三民路、林森路在今天凌晨發生一起轎車與機車的交通事故，釀一人傷。圖／讀者提供
台中市西區三民路、林森路在今天凌晨發生一起轎車與機車的交通事故，釀一人傷。圖／讀者提供
台中市西區三民路、林森路在今天凌晨發生一起轎車與機車的交通事故，釀一人傷。圖／讀者提供
台中市西區三民路、林森路在今天凌晨發生一起轎車與機車的交通事故，釀一人傷。圖／讀者提供
台中市西區三民路、林森路在今天凌晨發生一起轎車與機車的交通事故，釀一人傷。圖／讀者提供

延伸閱讀

影／台3線公路獅潭路段小貨車、轎車對撞 3人受傷送醫

竹北西區起步走 鄭朝方關注農漁困境林為洲打造後花園

高雄聯結車駕駛闖紅燈撞死騎士 詭辯夕陽刺眼判決出爐

疑行車糾紛 中山高台南安定段轎車硬攔聯結車警送辦

相關新聞

影／歪樓了！高雄建築工地路面塌陷 3棟透天變「比薩斜塔」

高雄市前金區自強一路一處建案工地，今天下午又傳出路面塌陷意外，災情波及到一旁的3棟連棟透天，房屋緩慢向工地方向傾斜，因門...

高雄建案工地塌了！3棟透天半傾 消防急布水線「救樓」

高雄市前金區自強一路一處建案工地，今天下午路面塌陷，災情波及到一旁的3棟透天，房屋正逐漸傾倒，工務局緊急請消防局調派消防...

桃園宮廟普度入海3人溺斃 五福宮主委：放水燈人不下水

桃園市新屋綠色走廊、永安觀海亭海灘昨深夜有宮廟人員溺水，造成3死悲劇。桃園南崁五福宮主委陳宗賢表示，放水燈人不下水，就在...

影／高雄建案工地路面塌陷危及5民宅 工務局開罰9萬

高雄市前金區一處建案工地，今年3月22日發生塌陷意外，今下午又重演，住戶和商家急撤離！工務局會同土木專家現場會勘，初步研...

桃園送王船11人下水釀3死1命危 目擊者 ：一個大浪捲下去

桃園市新屋區一家宮廟昨天深夜在新屋永安漁港綠色隧道旁海岸，舉辦中元普度送王船儀式，19名男女參與，突然一陣大浪打來，下水...

陪同女友親友溪邊烤肉勇救溺水童 男疑反遭捲入溪失蹤

南投水里溪大灣地區今下午傳溺水意外，一名張姓男子與友人相約到溪邊烤肉戲水，期間因有女童疑因失足落水，張男見狀下水救人，其...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。