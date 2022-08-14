影／台中西區機車闖紅燈 轎車搶快左轉撞上釀一傷

台中市西區三民路、林森路在今天凌晨零時許，發生一起轎車與機車的交通事故，蔣姓騎士撞車後噴飛，全身有多處擦挫傷，幸好無生命危險。警方初步調查，蔣行經該路口時闖紅燈，而開車的鄭姓男子則沒等左轉燈亮即搶快左轉，詳細肇事原因，仍待後續調查。

蔣姓男子（22歲）在今天凌晨零時許，騎機車沿西區三民路，由貴和街方向往自治街方向直行，鄭姓男子（28歲）開轎車則是行駛在三民路的對向車道，行經案發路口時，蔣闖紅燈，而鄭則是沒等左轉燈亮即搶快左轉，導致蔣撞上鄭車頭後，噴飛倒地，手腳有多處擦挫傷。

第一警分局獲報到場，發現雙方都無酒精濃度，蔣送醫治療後無大礙，全案的肇事原因，有待交大事故組後續調查。