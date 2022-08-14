桃園宮廟中元普度放水燈傳悲劇 3人溺水不治1人命危

桃園市一家宮廟七月舉辦中元普度放水燈活動，20多人昨天深夜前往新屋區永安漁港海岸準備時，有人戲水時不慎溺水，同伴發現緊急救人，其中陳姓、呂姓、15歲紀姓少年被救起時不治，詹姓男子命危仍在加護病房觀察中。

桃園市消防局、海巡及警方表示，這起意外，疑因宮廟七月普度夜間活動，20多人前往永安漁港海域準備展開放水燈活動前，突傳出有人落水，陳姓（27歲）、詹姓（46歲）、呂姓（30歲）男子及紀姓少年（15歲）4人下落不明。

119和海巡人員據報從昨夜11時37分至今晨4時18分別尋獲4人，分別送醫急救，其中陳姓、呂姓男子及紀姓少年OHCA，至清晨宣告不治，詹姓男子救上岸時有意識送醫中昏迷，仍在加護病房急救中。

落水原因正由海巡、警方相關單位調查中。