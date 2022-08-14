快訊

歪樓了！高雄建築工地路面塌陷 3棟透天變「比薩斜塔」

基隆缺水惡化明轉綠燈！未來半月恐難降雨 水利署研商調水

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男駕車可疑被攔下盤查 警查獲6把刀法官判罰1萬2

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

謝姓男子駕車行經台南市安南區安明路2段，因形跡可疑被取締酒駕員警攔下盤查，共發現車上有6把刀，包括3支開山刀，折疊刀、水管刀、西瓜刀各1支。台南地院法官認為謝沒有當理由攜帶具有殺傷力器械，依違反社會秩序維護法，裁罰1萬2千元，案可抗告。

台南市警三分局海南派出所，今年7月24日零點30分，在台南市安明路2段與海尾路路口執行取締酒駕臨檢勤務時，謝駕駛轎車形跡可疑進而予以攔查，盤查後發現車內背包內藏有2支開山刀，並陸續再取獲開山刀、折疊刀、水管刀、西瓜刀各1支。

警方認為謝沒有當理由攜帶具有殺傷力之械，依違反社會秩序維護法第63條第1項第1款規定，移請台南地方法院台南簡易法庭裁處。

謝於警詢時辯稱他剛購買這些刀械，放在車上沒有任何用途等語，法官則認為他無法合理具體說明其購得刀械店家，且提出相關發票為證。

謝於警詢中坦稱為警盤查時，右前方座位車門放置1支開山刀，攜帶背包裡有2支開山刀，車內另有其他扣案刀械隨意置放，當時為凌晨時分，是從客觀環境狀態輔以經驗常情而論，謝應有隨時使用系爭刀械意圖，謝也無法合理交代攜帶如此多刀械目的。

法官認為謝所為，違反社會秩序維護法第63條第1項第1款無正當理由攜帶具有殺傷力器械，審酌謝違反原因、手段、及其違害社會安全程度，裁罰1萬2千元。

謝姓男子駕車因形跡可疑被取締酒駕員警攔下盤查，共發現車上有6把刀，台南地院法官認為謝沒有當理由攜帶具有殺傷力器械，依違反社會秩序維護法，裁罰1萬2千元。圖／本報資料照片
謝姓男子駕車因形跡可疑被取締酒駕員警攔下盤查，共發現車上有6把刀，台南地院法官認為謝沒有當理由攜帶具有殺傷力器械，依違反社會秩序維護法，裁罰1萬2千元。圖／本報資料照片

延伸閱讀

影／蘆洲2車6人車內藏槍毒 因併排違停遭警查獲

金針花季展開 花蓮赤科山接通3水管暫解水荒

台中太平長安路老舊水管汰換動工 1441戶民眾受惠

認伯母為「複製人」亂刀砍死 台南逆倫血案凶嫌今強制就醫

相關新聞

影／歪樓了！高雄建築工地路面塌陷 3棟透天變「比薩斜塔」

高雄市前金區自強一路一處建案工地，今天下午又傳出路面塌陷意外，災情波及到一旁的3棟連棟透天，房屋緩慢向工地方向傾斜，因門...

高雄建案工地塌了！3棟透天半傾 消防急布水線「救樓」

高雄市前金區自強一路一處建案工地，今天下午路面塌陷，災情波及到一旁的3棟透天，房屋正逐漸傾倒，工務局緊急請消防局調派消防...

桃園宮廟普度入海3人溺斃 五福宮主委：放水燈人不下水

桃園市新屋綠色走廊、永安觀海亭海灘昨深夜有宮廟人員溺水，造成3死悲劇。桃園南崁五福宮主委陳宗賢表示，放水燈人不下水，就在...

影／高雄建案工地路面塌陷危及5民宅 工務局開罰9萬

高雄市前金區一處建案工地，今年3月22日發生塌陷意外，今下午又重演，住戶和商家急撤離！工務局會同土木專家現場會勘，初步研...

桃園送王船11人下水釀3死1命危 目擊者 ：一個大浪捲下去

桃園市新屋區一家宮廟昨天深夜在新屋永安漁港綠色隧道旁海岸，舉辦中元普度送王船儀式，19名男女參與，突然一陣大浪打來，下水...

陪同女友親友溪邊烤肉勇救溺水童 男疑反遭捲入溪失蹤

南投水里溪大灣地區今下午傳溺水意外，一名張姓男子與友人相約到溪邊烤肉戲水，期間因有女童疑因失足落水，張男見狀下水救人，其...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。