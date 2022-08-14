男駕車可疑被攔下盤查 警查獲6把刀法官判罰1萬2

謝姓男子駕車行經台南市安南區安明路2段，因形跡可疑被取締酒駕員警攔下盤查，共發現車上有6把刀，包括3支開山刀，折疊刀、水管刀、西瓜刀各1支。台南地院法官認為謝沒有當理由攜帶具有殺傷力器械，依違反社會秩序維護法，裁罰1萬2千元，案可抗告。

台南市警三分局海南派出所，今年7月24日零點30分，在台南市安明路2段與海尾路路口執行取締酒駕臨檢勤務時，謝駕駛轎車形跡可疑進而予以攔查，盤查後發現車內背包內藏有2支開山刀，並陸續再取獲開山刀、折疊刀、水管刀、西瓜刀各1支。

警方認為謝沒有當理由攜帶具有殺傷力之械，依違反社會秩序維護法第63條第1項第1款規定，移請台南地方法院台南簡易法庭裁處。

謝於警詢時辯稱他剛購買這些刀械，放在車上沒有任何用途等語，法官則認為他無法合理具體說明其購得刀械店家，且提出相關發票為證。

謝於警詢中坦稱為警盤查時，右前方座位車門放置1支開山刀，攜帶背包裡有2支開山刀，車內另有其他扣案刀械隨意置放，當時為凌晨時分，是從客觀環境狀態輔以經驗常情而論，謝應有隨時使用系爭刀械意圖，謝也無法合理交代攜帶如此多刀械目的。