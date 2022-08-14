北市中山警深夜大動作擴檢 曝與柬埔寨跨國詐騙案有關

台北市中山警分局昨晚配合警政署全國同步聯合稽查勤務，動員69名警力針對轄區桌遊店、酒店等執行擴大臨檢，防止青少年在暑期涉足不當場所，沾染惡習，同時加強查察特種營業場所；據悉，警署規劃此次勤務，是因應柬埔寨跨國詐騙案，盼避免再有年輕人受害。

中山分局表示，時值暑期，青少年活動空間、時間較多，較平時更易涉足妨害身心健康場所，如德州撲克桌遊店、博奕主題餐廳等，未確保暑期青少年有安全活動空間，維護其身心健全發展，昨深夜10時至今晨2時間執行擴大臨檢，同時加強查察特種營業場所，取締不法。

知情員警說，警政署規劃此次全國同步聯合稽查勤務，與近期各界關注的柬埔寨跨國詐騙案有關，因不排除年輕人接觸博奕而受騙，缺錢花用，進而遭犯罪集團誘騙出國，所以掃「賭」成為此次擴檢重點。