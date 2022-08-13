暑期「青春擴大掃蕩」晚間台南警長動員大批警力臨檢

台南警方今晚執行「青春擴大臨檢掃蕩」勤務，警察局長方仰寧加派警力協助永康分局，要防止青少年涉入特種不正當場所與行業；警方另在轄區重要聯外道路及橋樑實施「強勢包圍封鎖式路檢盤查，展現警察打擊犯罪決心」。

永康分局表示，晚間9點到明天凌晨1點執行「暑期青春專案全國同歩防制少年涉足德州撲克賭場及餐飲業結合各式博弈遊戲複合式場所擴大臨檢專案」勤務；局長方仰寧主持勤教後，到分局大門校閱出勤，隨即率永康分局長甘炎明至臨檢處所慰勉執勤員警。

專案宣導人員手持反毒、反詐、反賭等宣導標語，提醒民眾勿渉足或接觸不法場所與毒品，尤其針對近期遭騙前往柬埔寨被囚禁、性侵或販賣器官等犯罪行為加強宣導與提醒，呼籲民眾共同防止再發生，遇有疑似前往打工請立即通報，讓警方攔阻。

方仰寧表示，青少年是國家資產更是國家未來，為加強青少年預防犯罪，減少受騙受害機會，防止暑假期間青少年涉足不良場所或受黑幫利誘加入幫派，產生吸毒、飆車、性交易等偏差行為，警方特別針對轄區桌遊店加強臨檢，查緝不法。