暑期「青春擴大掃蕩」晚間台南警長動員大批警力臨檢
台南警方今晚執行「青春擴大臨檢掃蕩」勤務，警察局長方仰寧加派警力協助永康分局，要防止青少年涉入特種不正當場所與行業；警方另在轄區重要聯外道路及橋樑實施「強勢包圍封鎖式路檢盤查，展現警察打擊犯罪決心」。
永康分局表示，晚間9點到明天凌晨1點執行「暑期青春專案全國同歩防制少年涉足德州撲克賭場及餐飲業結合各式博弈遊戲複合式場所擴大臨檢專案」勤務；局長方仰寧主持勤教後，到分局大門校閱出勤，隨即率永康分局長甘炎明至臨檢處所慰勉執勤員警。
專案宣導人員手持反毒、反詐、反賭等宣導標語，提醒民眾勿渉足或接觸不法場所與毒品，尤其針對近期遭騙前往柬埔寨被囚禁、性侵或販賣器官等犯罪行為加強宣導與提醒，呼籲民眾共同防止再發生，遇有疑似前往打工請立即通報，讓警方攔阻。
方仰寧表示，青少年是國家資產更是國家未來，為加強青少年預防犯罪，減少受騙受害機會，防止暑假期間青少年涉足不良場所或受黑幫利誘加入幫派，產生吸毒、飆車、性交易等偏差行為，警方特別針對轄區桌遊店加強臨檢，查緝不法。
甘炎民表示，今年青春專案期間累計至今網路犯罪案件破獲33件35人，目前柬埔寨詐騙打工頻傳，經統計多鎖定29歲以下民眾，且詐騙手法不斷進化更新，要特別注意，千萬不要受騙，世界上沒有不勞而獲的高薪工作。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言