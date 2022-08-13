影／七堵花圈花籃工廠晚間火海 延燒1小時百坪廠房燒光

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市七堵區自強路一間製作花圈花籃工廠，今晚9點多發生大火，火勢一發不可收拾，火光竄天，消防人員到達時已陷火海，幸好工廠內當時沒有人，消防局出動7個分隊40多人前往搶救，延燒1個小時控制火勢，面積約100平方公尺廠房付之一炬，起火原因還待調查。

基隆市消防局晚間9時17分獲報，七堵區自強路一間工廠發生大火，火勢相當猛烈，因不斷竄燒，請求支援，共派遣7個消防分隊出動25車、46人趕往，由大隊長向永財現場指揮搶救。

消防人員到達後火光竄天，鐵皮工廠已陷火海，並有部分已經燒得塌陷，消防人員利用破壞機具破門射水搶救，現場為製作花圈花籃工場，面積約100平方公尺，堆置大批木材、保麗龍、竹架、塑膠等易燃物，延燒迅速。

所幸當時廠內並沒有人員上班，消防人員在晚間10時19分控制火勢，清查工廠內無人，無延燒至左右鄰居，10時49分火勢熄滅，起火原因還待採證調查釐清。工廠對面有民宅，民眾說火勢很大，整個廠房都陷入火海。

七堵花圈花籃工廠晚間陷火海，延燒1小時百坪廠房燒光。記者游明煌／翻攝
七堵花圈花籃工廠晚間陷火海，延燒1小時百坪廠房燒光。記者游明煌／翻攝
七堵花圈花籃工廠晚間陷火海，延燒1小時百坪廠房燒光。記者游明煌／翻攝
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七堵花圈花籃工廠晚間陷火海，延燒1小時百坪廠房燒光。記者游明煌／翻攝
七堵花圈花籃工廠晚間陷火海，延燒1小時百坪廠房燒光。記者游明煌／翻攝
七堵花圈花籃工廠晚間陷火海，延燒1小時百坪廠房燒光。記者游明煌／翻攝
七堵花圈花籃工廠晚間陷火海，延燒1小時百坪廠房燒光。記者游明煌／翻攝

基隆 保麗龍

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