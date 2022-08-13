出遊爆輪困山區 台中最遠派出所暖警「趴地」神救援

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

台中市幅員廣大，和平警分局勝光派出所介於台中與宜蘭縣交界處，有最遠派出所之稱。今天上午陳男開車載著一家三口到福壽山農場旅遊，半途車子輪胎卻爆胎，所幸勝光所副所長張明殷馳抵，在最偏遠的山區協助一家人換輪胎，過程中警方一度「趴地」檢查底盤，讓陳男一家人相當感動；陳也笑說，另類學習到換輪胎技能，成為這趟旅程難忘回憶之一。

新竹市46歲陳男帶著妻子、女兒一行3人，今天上午開心駕駛行經宜蘭三星鄉台7甲線要前往福壽山農場旅遊住宿，途中左後輪突然爆胎，由於地處偏遠加上全家人都不會換備胎，幸好派出所就在旁邊，趕緊向員警求助。

和平警分局勝光派出所副所長張明殷平時就熱心助人，以熟練的技術將破胎卸下換上備胎，並與同事趴在地面上檢查汽車底盤，相當盡責，最後不忘致電確認位在梨山的汽車修理廠有營業，讓陳男一家人能在前往目的地途中，先到修車廠詳細檢查輪胎，確保行車安全。

陳男非常感謝台中市警方的熱心幫忙，更誇讚山區員警十項全能，而且經過這次經驗，讓他學習到更換備胎的技能，算是這趟旅程的意外收穫。

和平警分局提醒民眾，和平山區加油站及汽、機車修理廠很少，也沒有任何汽、機車充電站，前往山區旅遊，行前務必檢查車況及油料、電力是否充足，天候不佳的時候更要掌握路況，避免受阻，遇有突發狀況請撥打「110」，警察就會在您身旁協助您。

陳男開車載一家三口到福壽山農場旅遊，半途車子爆胎，勝光所副所長張明殷馳抵，協助更換輪胎，讓陳男一家人相當感動。圖／台中市警察局和平分局提供
陳男開車載一家三口到福壽山農場旅遊，半途車子爆胎，勝光所副所長張明殷馳抵，協助更換輪胎，讓陳男一家人相當感動。圖／台中市警察局和平分局提供
陳男開車載一家三口到福壽山農場旅遊，半途車子爆胎，勝光所副所長張明殷馳抵，協助更換輪胎，過程中警方一度「趴地」檢查底盤，讓陳男一家人相當感動。圖／台中市警察局和平分局提供
陳男開車載一家三口到福壽山農場旅遊，半途車子爆胎，勝光所副所長張明殷馳抵，協助更換輪胎，過程中警方一度「趴地」檢查底盤，讓陳男一家人相當感動。圖／台中市警察局和平分局提供
陳男開車載一家三口到福壽山農場旅遊，半途車子爆胎，勝光所副所長張明殷馳抵，協助更換輪胎，讓陳男一家人相當感動。圖／台中市警察局和平分局提供
陳男開車載一家三口到福壽山農場旅遊，半途車子爆胎，勝光所副所長張明殷馳抵，協助更換輪胎，讓陳男一家人相當感動。圖／台中市警察局和平分局提供

台中市 宜蘭 警察

延伸閱讀

台灣西半邊現午後雷雨 4縣市慎防劇烈降雨

周末出遊防雨彈突襲 8縣市大雨特報

花蓮富源38.8度高溫 專家曝一路熱到下周

恆春搶孤競技出現斷層 地方憂心籲官方出手搶救

相關新聞

救生協會考試官帶孫消暑 下潛練閉氣卻沒上來…溺斃泳池

許姓男子是救生協會考試官，近日帶孫子游泳消暑，練習閉氣時下潛後遲未上浮，孫子見水面逐漸沒有氣泡，呼叫祖父也無回應，向救生...

5大學生北海岸夜遊 他為買肉粽減速左轉遭後方同學撞死

5名同一所科技大學生今天凌晨相約騎車到北海岸夜遊，呂姓男大生騎機車因想買肉粽吃，在台二線29.6公里快到「俞家肉粽」前轉...

養雞場屋舍頂太陽能板、內存柴油致延燒 4萬隻雞成烤雞

嘉義縣東石鄉東崙村上午10點多發生雞場火警，頂樓加設太陽能板，內部存放柴油，烈日助勢，大火一發不可收拾，全面燃燒，雞舍4...

北市中山警深夜大動作擴檢 曝與柬埔寨跨國詐騙案有關

台北市中山警分局昨晚配合警政署全國同步聯合稽查勤務，動員69名警力針對轄區桌遊店、酒店等執行擴大臨檢，防止青少年在暑期涉...

暑期「青春擴大掃蕩」晚間台南警長動員大批警力臨檢

台南警方今晚執行「青春擴大臨檢掃蕩」勤務，警察局長方仰寧加派警力協助永康分局，要防止青少年涉入特種不正當場所與行業；警方...

影／七堵花圈花籃工廠晚間火海 延燒1小時百坪廠房燒光

基隆市七堵區自強路一間製作花圈花籃工廠，今晚9點多發生大火，火勢一發不可收拾，火光竄天，消防人員到達時已陷火海，幸好工廠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。