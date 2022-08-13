出遊爆輪困山區 台中最遠派出所暖警「趴地」神救援

台中市幅員廣大，和平警分局勝光派出所介於台中與宜蘭縣交界處，有最遠派出所之稱。今天上午陳男開車載著一家三口到福壽山農場旅遊，半途車子輪胎卻爆胎，所幸勝光所副所長張明殷馳抵，在最偏遠的山區協助一家人換輪胎，過程中警方一度「趴地」檢查底盤，讓陳男一家人相當感動；陳也笑說，另類學習到換輪胎技能，成為這趟旅程難忘回憶之一。

新竹市46歲陳男帶著妻子、女兒一行3人，今天上午開心駕駛行經宜蘭三星鄉台7甲線要前往福壽山農場旅遊住宿，途中左後輪突然爆胎，由於地處偏遠加上全家人都不會換備胎，幸好派出所就在旁邊，趕緊向員警求助。

和平警分局勝光派出所副所長張明殷平時就熱心助人，以熟練的技術將破胎卸下換上備胎，並與同事趴在地面上檢查汽車底盤，相當盡責，最後不忘致電確認位在梨山的汽車修理廠有營業，讓陳男一家人能在前往目的地途中，先到修車廠詳細檢查輪胎，確保行車安全。

陳男非常感謝台中市警方的熱心幫忙，更誇讚山區員警十項全能，而且經過這次經驗，讓他學習到更換備胎的技能，算是這趟旅程的意外收穫。