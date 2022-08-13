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澎湖今夏第5起 男子釣魚溺水尋獲時無呼吸心跳
澎湖縣今天下午又發生溺水案，楊姓馬公市民跟友人去釣魚，人在西衛里海域不幸發生溺水，消防人員獲報搜救，半小時候在距離碼頭約2公里處尋獲楊男。消防局表示，楊男尋獲時已無呼吸心跳，轉送衛福部澎湖醫院急救。
上月起澎湖陸續發生遊客或居民溺水案，已有4人不幸溺斃。今天下午4點9分，消防局接獲通報，58歲楊姓男子與莊姓友人結伴在馬公市西衛里海域釣魚，楊男不慎失足落海，初期有抓住魚簍當浮具，但不久沉入水中消失蹤影，友人急通報求救。
消防局出動第一大隊及馬公分隊4車1艇9人前往現場，由副大隊長陳永春指揮搶救。消防人員指出，搜救人員在4點41分在距離西衛里碼頭約2公里處尋獲楊男，不過救起時已呈OHCA狀態，送往澎湖醫院搶救。
報案的莊姓友人指稱，兩人從西衛里中路北側下水，選在西衛港航道釣魚，目睹友人失足落海，因自身不諳水性，急忙步行上岸向民宅借電話報案。
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