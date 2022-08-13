山友多次單攻北大武山今卻受困 屏東警消夜攻搜救中

最南百岳屏東北大武山今天傳出民眾受困意外，屏東消防局獲報已急派第二大隊、泰武分隊人員上山搜救。據了解，受困山友是一名年約60歲男子，目前位置約在步道7.4公里處，初步回報人員平安。

北大武山下午再傳山友受困，據了解，受困男子有多次單攻北大武經驗，此行是應一名年輕山友邀請同行單攻，詎料，兩人順利攻頂後，有多次單攻經驗的年長山友疑因體力不濟受困，同行的年輕山友最後決定先下撤並報案救援。

消防局獲報已派員上山搜救，到晚上7點為止，仍未趕抵山友受困處。北大武山檜谷山莊山屋管理員吳德發接獲通知也緊急趕往了解，再次呼籲登山民眾，出發前務必審慎評估自身狀況，並慎選同行團隊，勿輕忽登山活動風險。