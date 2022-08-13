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山友多次單攻北大武山今卻受困 屏東警消夜攻搜救中
最南百岳屏東北大武山今天傳出民眾受困意外，屏東消防局獲報已急派第二大隊、泰武分隊人員上山搜救。據了解，受困山友是一名年約60歲男子，目前位置約在步道7.4公里處，初步回報人員平安。
北大武山下午再傳山友受困，據了解，受困男子有多次單攻北大武經驗，此行是應一名年輕山友邀請同行單攻，詎料，兩人順利攻頂後，有多次單攻經驗的年長山友疑因體力不濟受困，同行的年輕山友最後決定先下撤並報案救援。
消防局獲報已派員上山搜救，到晚上7點為止，仍未趕抵山友受困處。北大武山檜谷山莊山屋管理員吳德發接獲通知也緊急趕往了解，再次呼籲登山民眾，出發前務必審慎評估自身狀況，並慎選同行團隊，勿輕忽登山活動風險。
搜救人員表示，受困民眾目前位置約在最後水源與陵頂展望點之間，入夜後救援不易，預估最快深夜11點可平安下撤至檜谷山莊。初步調查，此團兩人疑有違反屏東縣登山活動管理自治條例規定，是否依規定辦理登山綜合保險等還待清查，一旦確認將依規定開單。
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