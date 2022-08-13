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高雄單車男想不起身分證號碼 警拆穿他患失憶症有蹊蹺
高雄市55歲楊姓男子騎單車行經鳳山區經武路，巡邏警網發現他身形神似一名通緝犯，尾隨至一處鐵皮工廠內後，趨前盤查，楊男假裝想不起來身分證號碼，警拆穿他失憶症假象，查出他就是要抓的傷害案通緝犯，當場上銬逮捕。
鳳山警分局文山派出所員警11日下午4時許，發現一名楊姓男子（55歲）騎腳踏車在經武路上徘徊，警方認出楊男身形神似正在查找的傷害案通緝犯，尾隨楊男進入一處鐵皮工廠後，趨前盤查楊男身分。
當時楊男假裝記不清身分證號碼，騙警方他就是想不起來，警方棄而不捨追問及查證，等他慢慢拼湊，終於查出楊男身分證號碼，以警用小電腦查詢，確認楊是涉及傷害罪、已逃亡4年的通緝犯。
警方當下斥責楊男：「你不是不知道，只是有案件不敢說」，當場將楊男上銬逮捕，解送高雄地檢署歸案。
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