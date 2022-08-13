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18歲女凌晨大直橋墜河 2度搜救未果下午成浮屍

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

翁姓女子今凌晨2時從台北市大直橋墜落基隆河，目擊者報警處理，眾人始終找不到翁女身影，直到下午4時許有民眾在美堤河濱公園旁發現翁女漂在河面，已明顯死亡，警方後續介入處理，將進行刑事相驗。

警方調查，年紀剛滿18歲的翁姓女子今凌晨2時獨自出現在大直橋上，民眾目擊翁女從橋上墜落，立刻報警處理，搜救人員摸黑搜尋至凌晨5時仍未果，與家屬協調暫停搜救。

今早9時，搜救人員再度展開搜救，至下午1時20分仍未找到翁女，與家屬達成協議暫告段落，下午4時許有民眾在美堤河濱公園籃球場旁發現一具女性浮屍，經員警介入釐清後，確認浮屍身分就是落水的翁女，通知家屬到案處理。

據悉，翁女長期心情低落、憂鬱，凌晨墜河時，在橋上留下皮包、身分證件等，此前並未留下遺書，家屬懷疑翁女是因情緒問題有輕生念頭，檢警後續將進行司法相驗，釐清確切死因。

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民眾下午在美堤河濱公園籃球場旁發現翁女屍體，警方獲報封鎖現場。記者李隆揆／攝影
民眾下午在美堤河濱公園籃球場旁發現翁女屍體，警方獲報封鎖現場。記者李隆揆／攝影
民眾下午在美堤河濱公園籃球場旁發現翁女屍體，警方獲報封鎖現場。記者李隆揆／攝影
民眾下午在美堤河濱公園籃球場旁發現翁女屍體，警方獲報封鎖現場。記者李隆揆／攝影
民眾下午在美堤河濱公園籃球場旁發現翁女屍體，警方獲報封鎖現場。記者李隆揆／攝影
民眾下午在美堤河濱公園籃球場旁發現翁女屍體，警方獲報封鎖現場。記者李隆揆／攝影
民眾下午在美堤河濱公園籃球場旁發現翁女屍體，警方獲報封鎖現場。記者李隆揆／攝影
民眾下午在美堤河濱公園籃球場旁發現翁女屍體，警方獲報封鎖現場。記者李隆揆／攝影
民眾下午在美堤河濱公園籃球場旁發現翁女屍體，警方獲報封鎖現場。記者李隆揆／攝影
民眾下午在美堤河濱公園籃球場旁發現翁女屍體，警方獲報封鎖現場。記者李隆揆／攝影
民眾下午在美堤河濱公園籃球場旁發現翁女屍體，警方獲報封鎖現場。記者李隆揆／攝影
民眾下午在美堤河濱公園籃球場旁發現翁女屍體，警方獲報封鎖現場。記者李隆揆／攝影
民眾下午在美堤河濱公園籃球場旁發現翁女屍體，警方獲報封鎖現場。記者李隆揆／攝影
民眾下午在美堤河濱公園籃球場旁發現翁女屍體，警方獲報封鎖現場。記者李隆揆／攝影

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