馬公西衛潮間帶海釣 1男子溺水

中央社／ 澎湖縣13日電

馬公一名楊姓男子，今天與友人前往西衛海域釣魚時，疑似不慎踩空跌入海中，因不會游泳而發生溺水意外，警消與岸巡獲報救援尋獲時，已無生命跡象，緊急送澎湖醫院急救中。

澎湖消防局表示，今天下午3時許，接獲民眾報案，在馬公西衛漁港北方潮間帶海域，有民眾釣魚時發生溺水，立即由副大隊長路陳永春率一艇3人前往搶救。

警消勤務人員在下午4時30分於西衛北方海域尋獲溺水釣客，已呈現OHCA（到院前心肺功能停止），以救生艇緊急送回港區，再轉往澎湖醫院急救中。

警方調查，發生溺水的50多歲楊姓男子，今天下午配合海水退潮之際，與友人相約涉水至西衛潮間帶海域（俗稱佇港）海釣，疑似踩空跌落深水區，因不諳水性，不會游泳而發生溺水意外，真正原因待警方調查釐清中。

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