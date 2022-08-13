電動車鋰電池起火頻傳 台南市消防局提供車主防災建議

電動車鋰電池起火頻傳，尤其電動自行車經常改造、充電時更易自燃起火。台南市消防局今天提供車主防災建議，呼籲千萬不要改裝提高馬力、避免「過充」才能減少意外。

電動車市佔快速增加，火災日益增多，台南市消防局今年1月至今半年已受理20件電動車起火報案，呼籲民眾多留意。

消防局火災調查科舉例：7月底善化區某飯店雨棚下方，鋰電池電動自行車自燃火災案件，當時深夜飯店員工發現自燃立即設法滅火、消防車到達時火剛撲滅，消防人員協助排煙。

調查發現，鋰電池電動自行車停放室外、且火災初期飯店員工及早發現，將火勢僅侷限起火電動自行車，未擴大延燒、人員受傷；若發生集合住宅地下室或停車場機車密集處，後果將不堪設想。

火災調查科提供下列建議，可降低電動車輛發生火災風險：

2、電動車輛勿自行改造鋰電池模組、改造提升馬力或增速，請依原廠手冊使用保養，才能降低火災風險。

3、電動車輛充電或停放時，周圍請勿放置可燃物或停放其它車輛，應保持適當距離防火間隔，以防不幸自燃發火時延燒。

4、電動車輛充電完成要拔除充電插頭，以避免當安全裝置故障失效時，發生「過充」而引發火燒車。

5、電動車輛、電池模組應避免摔碰或撞擊，電池更應避免穿刺。

6、停放處應儘量避免陽光直射或高溫環境。

7、鋰電池模組有膨脹、變形或異常高溫時連絡原廠檢修，避免騎乘。

8、鋰電池相關產品發生火災，應通報119前往，以室內消防栓、自來水管或容器裝水持續對燃燒物澆水降溫，直到鋰電池反應完畢，火勢即滅。

9、營業使用場所妥善設置、保養維護消防安全設備，確保火災時可正常運作，以備不時之需。