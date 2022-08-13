電動自行車充電自燃起火 台南消防局提出九大建議

台南市善化區一飯店7月底深夜發生一起充電中的電動自行車自燃起火，飯店啟動自衛消防編緩滅火，並通報119，且緊急廣播各住戶避難，所幸消防人車到達時，飯店已自行撲滅，消防局指出，電動車市占率快速增加，火災案件時有所聞，提供9項建議，讓民眾選購及使用時多留意。

消防局表示，經火災調查鑑定後發現，該飯店鋰電池電動自行車，停放在室外的雨遮下方，且火災初期時，飯店員工及早發現，啟動自衛消防編組，滅火、通報及避難引導班人員同時運作，將火勢僅侷限於起火鋰電池電動自行車，並未擴大延燒，且無人員受傷。

消防局指出，若發生於集合住宅地下室或停車場（機車密集處），後果將不堪設想。因此，該局提供9項建議，讓民眾選購或使用時多加留心，降低電動車輛發生火災風險。

台南善化一飯店7月底深夜發生一起充電中的電動自行車自燃起火，飯店啟動自衛消防編緩滅火，並通報119，所幸消防人車到達時，已自行撲滅火勢。記者邵心杰／翻攝

台南消防局提供9大建議，讓民眾選購或使用時多加留心，降低電動車輛發生火災風險。記者邵心杰／翻攝