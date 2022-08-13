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電動自行車充電自燃起火 台南消防局提出九大建議

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市善化區一飯店7月底深夜發生一起充電中的電動自行車自燃起火，飯店啟動自衛消防編緩滅火，並通報119，且緊急廣播各住戶避難，所幸消防人車到達時，飯店已自行撲滅，消防局指出，電動車市占率快速增加，火災案件時有所聞，提供9項建議，讓民眾選購及使用時多留意。

消防局表示，經火災調查鑑定後發現，該飯店鋰電池電動自行車，停放在室外的雨遮下方，且火災初期時，飯店員工及早發現，啟動自衛消防編組，滅火、通報及避難引導班人員同時運作，將火勢僅侷限於起火鋰電池電動自行車，並未擴大延燒，且無人員受傷。

消防局指出，若發生於集合住宅地下室或停車場（機車密集處），後果將不堪設想。因此，該局提供9項建議，讓民眾選購或使用時多加留心，降低電動車輛發生火災風險。

1、請選購具有合格標章的原廠電動車輛。

2、電動車輛請勿自行改造鋰電池模組、勿自行改造提升馬力或增速，請依據原廠手冊使用、保養，才能降低火災風險。

3、電動車輛充電或停放時，周圍請勿放置可燃物或停放其它車輛，應保持適當距離的防火間隔，防止電動車輛不幸自燃發火時造成延燒。

4、電動車輛充電完成時，請拔除充電插頭，避免當安全裝置故障失效時，發生「過充」情形而引發火燒車。

5、電動車輛、電池模組應避免摔碰或撞擊。尤其電池應避免穿刺。

6、停放處應儘量避免陽光直射或高溫等環境。

7、一旦發現鋰電池模組有膨脹、變形或異常高溫時，請連絡原廠檢修，避免騎乘。

8、鋰電池相關產品發生火災，應通報119消防隊前往，建議以「水」來滅火，如室內消防栓、自來水管或容器裝水，持續對燃燒物進行澆水降溫，直到鋰電池完全反應完畢，火勢即撲滅。

9、營業使用場所請妥善設置、保養維護消防安全設備，確保火災發生時可正常運作，以備不時之需。

台南善化一飯店7月底深夜發生一起充電中的電動自行車自燃起火，飯店啟動自衛消防編緩滅火，並通報119，所幸消防人車到達時，已自行撲滅火勢。記者邵心杰／翻攝
台南善化一飯店7月底深夜發生一起充電中的電動自行車自燃起火，飯店啟動自衛消防編緩滅火，並通報119，所幸消防人車到達時，已自行撲滅火勢。記者邵心杰／翻攝
台南消防局提供9大建議，讓民眾選購或使用時多加留心，降低電動車輛發生火災風險。記者邵心杰／翻攝
台南消防局提供9大建議，讓民眾選購或使用時多加留心，降低電動車輛發生火災風險。記者邵心杰／翻攝
消防局提醒，民眾選購具有合格標章的原廠電動車輛，且勿自行改造鋰電池模組或自行改造提升馬力或增速，降低火災風險。記者邵心杰／翻攝
消防局提醒，民眾選購具有合格標章的原廠電動車輛，且勿自行改造鋰電池模組或自行改造提升馬力或增速，降低火災風險。記者邵心杰／翻攝

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