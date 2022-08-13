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養雞場屋舍頂太陽能板、內存柴油致延燒 4萬隻雞成烤雞
嘉義縣東石鄉東崙村上午10點多發生雞場火警，頂樓加設太陽能板，內部存放柴油，烈日助勢，大火一發不可收拾，全面燃燒，雞舍4萬隻燒成烤雞，業者損失慘重，幸無人員傷亡，消防隊員近中午控制火勢，火警原因調查釐清。
縣府畜產保育科說，火警畜牧場登記白色肉雞約4萬頭，臨近還有一處畜牧場，是否受到波及，還在釐清，2處契作肉雞畜牧場由一對父子經營。
消防局勤務指揮中心上午10點半獲報，指東石鄉東崙村自來水廠後方發生火警，立即派遣東石、朴子、布袋、六腳、祥和、太保等分隊各式消防車輛12台及消防人員26人前往搶救，人員到場回報現場為雞舍一樓鐵皮建築，全面燃燒。
消防局說，由於雞舍頂樓加設太陽能板，延燒迅速，加上內部存放柴油約1噸，助長火勢，燃燒面積約3330平方公尺，幸無人員受傷受困，經佈水線搶救，火勢於10點59分控制，11點29分撲滅。
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