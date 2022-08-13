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救生協會考試官帶孫消暑 下潛練閉氣卻沒上來…溺斃泳池
許姓男子是救生協會考試官，近日帶孫子游泳消暑，練習閉氣時下潛後遲未上浮，孫子見水面逐漸沒有氣泡，呼叫祖父也無回應，向救生員求救，眾人將許男拉起時他無呼吸心跳，報警送醫急救仍回天乏術。
警方調查，79歲許男及其12歲孫子，8月10日上午9時許到台北市中山區新生公園游泳池游泳，許男練習閉氣時，潛下水面後數分鐘遲未上浮，孫子發現祖父下潛處逐漸沒有氣泡，大聲呼叫祖父，許男卻沒有任何回應，孫子立刻求救現場救生員。
眾人將許男從水中拉起時，許已失去呼吸心跳，立即實施CPR並報警，救護人員到場將許男送往馬偕醫院搶救，仍在上午10時20分宣告許男死亡。
現場監視器畫面顯示，許男溺水時周遭無其他泳客，也未見許男在水中明顯掙扎；現場救生員說，許男是熟客，每天固定會到泳池游泳，一開始都一定會練習閉氣，案發當時未發現池中有異狀；許男家屬說，許男有高血壓病史，當天帶著孫子外出時身體狀況並無異樣，未料發生憾事。
據調查，許男本身善於水上活動，是中華民國水上救生協會理事兼考試官，2014年曾接受新北市民間救難團體年終績優幹部表揚，擔任救生員多年；警方表示，案經調查已排除外力因素介入，司法相驗後家屬對死因無意見，也未追究過失責任。
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