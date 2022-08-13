聽新聞
test
0:00 / 0:00

救生協會考試官帶孫消暑 下潛練閉氣卻沒上來…溺斃泳池

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

許姓男子是救生協會考試官，近日帶孫子游泳消暑，練習閉氣時下潛後遲未上浮，孫子見水面逐漸沒有氣泡，呼叫祖父也無回應，向救生員求救，眾人將許男拉起時他無呼吸心跳，報警送醫急救仍回天乏術。

警方調查，79歲許男及其12歲孫子，8月10日上午9時許到台北市中山區新生公園游泳池游泳，許男練習閉氣時，潛下水面後數分鐘遲未上浮，孫子發現祖父下潛處逐漸沒有氣泡，大聲呼叫祖父，許男卻沒有任何回應，孫子立刻求救現場救生員。

眾人將許男從水中拉起時，許已失去呼吸心跳，立即實施CPR並報警，救護人員到場將許男送往馬偕醫院搶救，仍在上午10時20分宣告許男死亡。

現場監視器畫面顯示，許男溺水時周遭無其他泳客，也未見許男在水中明顯掙扎；現場救生員說，許男是熟客，每天固定會到泳池游泳，一開始都一定會練習閉氣，案發當時未發現池中有異狀；許男家屬說，許男有高血壓病史，當天帶著孫子外出時身體狀況並無異樣，未料發生憾事。

據調查，許男本身善於水上活動，是中華民國水上救生協會理事兼考試官，2014年曾接受新北市民間救難團體年終績優幹部表揚，擔任救生員多年；警方表示，案經調查已排除外力因素介入，司法相驗後家屬對死因無意見，也未追究過失責任。

新生公園游泳池。記者李隆揆／攝影
新生公園游泳池。記者李隆揆／攝影
新生公園游泳池。記者李隆揆／攝影
新生公園游泳池。記者李隆揆／攝影
許男2014年接受表揚，與時任新北市長朱立倫合照。圖／取自中華民國水上救生協會
許男2014年接受表揚，與時任新北市長朱立倫合照。圖／取自中華民國水上救生協會

馬偕醫院 監視器

延伸閱讀

自由潛水／垂直藍洞邀請賽 古雲傑雙破亞洲柯志達總排第5

花蓮壽豐「白鮑溪」免費天然泳池！ 荖溪橋邊水生好豐富、超乾淨、還能體驗撿石頭

泳池地磚裂、球場沒籃筐 桃市體育局遭民代砲轟

桃園運動中心泳池516天修不好 朝野民代都傻眼

相關新聞

救生協會考試官帶孫消暑 下潛練閉氣卻沒上來…溺斃泳池

許姓男子是救生協會考試官，近日帶孫子游泳消暑，練習閉氣時下潛後遲未上浮，孫子見水面逐漸沒有氣泡，呼叫祖父也無回應，向救生...

5大學生北海岸夜遊 他為買肉粽減速左轉遭後方同學撞死

5名同一所科技大學生今天凌晨相約騎車到北海岸夜遊，呂姓男大生騎機車因想買肉粽吃，在台二線29.6公里快到「俞家肉粽」前轉...

養雞場屋舍頂太陽能板、內存柴油致延燒 4萬隻雞成烤雞

嘉義縣東石鄉東崙村上午10點多發生雞場火警，頂樓加設太陽能板，內部存放柴油，烈日助勢，大火一發不可收拾，全面燃燒，雞舍4...

北市中山警深夜大動作擴檢 曝與柬埔寨跨國詐騙案有關

台北市中山警分局昨晚配合警政署全國同步聯合稽查勤務，動員69名警力針對轄區桌遊店、酒店等執行擴大臨檢，防止青少年在暑期涉...

暑期「青春擴大掃蕩」晚間台南警長動員大批警力臨檢

台南警方今晚執行「青春擴大臨檢掃蕩」勤務，警察局長方仰寧加派警力協助永康分局，要防止青少年涉入特種不正當場所與行業；警方...

影／七堵花圈花籃工廠晚間火海 延燒1小時百坪廠房燒光

基隆市七堵區自強路一間製作花圈花籃工廠，今晚9點多發生大火，火勢一發不可收拾，火光竄天，消防人員到達時已陷火海，幸好工廠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。