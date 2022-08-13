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影／台3線公路獅潭路段小貨車、轎車對撞 3人受傷送醫
蔣姓男子上午9點多駕駛小貨車行經台3線公路苗栗縣獅潭鄉路段時，不知何故駛入對向車道，與潘姓女子駕駛的小客車對撞，兩車車頭毀損嚴重，造成3人受傷送醫，雙方駕駛都沒酒駕，車禍原因和責任待調查釐清。
今天上午9點27分左右，獅潭鄉台3線122公里處發生小貨車與小客車對撞的交通事故，大湖警分局接獲報案，汶水派出所副所長黃少平、警員藍敬浤趕往處理，大湖派出所副所長蕭松林、警員林煒頡也前往協助交管。
警方調閱附近路口監視器，發現小貨車駕駛蔣姓男子當時由北往南行駛，行經事故地點的彎道時，突然駛入對向車道，與潘姓女子的小客車對撞，蔣姓男子左臉、左側鎖骨骨折，潘姓女子及男性乘客胸部挫傷，警方通報119救護將傷者送大千醫院治療，均無生命危險。
警方測繪事故現場並照相，雙方酒測值都是0，並無酒駕情事，將進一步調閱監視器釐清肇事原因。
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