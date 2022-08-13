高雄男攀住家6樓窗台 僵持50分鐘跳下落氣墊沒事

高雄市一名于姓男子今天上午在左營果貿社區6樓住家酒後鬧情緒，從陽台攀爬至窗台，警消獲報趕抵，消防員升雲梯車，在現場鋪氣墊，防止于男落下發生危險，引起菜市場不少人圍觀，于男和警消僵持50分鐘後，疑因體力不支，跳下氣墊，送醫無大礙。

左營警分局啟文所今天上午10時8分許，獲報轄內果峰街果貿社區內有男子站在高處窗台上，情況危急，警方獲報後立即趕到現場，消防局出動6車14人前往救援，發現52歲的于姓男子整個人攀爬站立在6樓高的陽台鐵窗。

警消安撫于男情緒，並聯繫家屬和里長到場，消防人員唯恐于男墜落發生意外，先架設救護氣墊戒備，于男和警消僵持50分鐘後，疑因體力不支，自行跳下落在氣墊床上，幸意識清楚，由救護車送醫救治，無大礙。

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