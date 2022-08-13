5大學生北海岸夜遊 他為買肉粽減速左轉遭後方同學撞死

5名同一所科技大學生今天凌晨相約騎車到北海岸夜遊，呂姓男大生騎機車因想買肉粽吃，在台二線29.6公里快到「俞家肉粽」前轉到內車道減速要左轉，被後方緊跟的丁姓姓男大生騎的機車追撞，呂男今天上午傷重不治，丁男重傷仍在救治中，案由警方調查，釐清事故發生原因。

金山警分局調查，這起追撞車禍發生在今天凌晨4時30分，就讀某科技大學的呂姓男大生（19歲）騎乘普通重機車，由金山往石門方向行駛，行經石門區台二線29.6公里俞家肉粽前，遭後車丁姓男大生（20歲）騎乘普通重機自後追撞，兩名騎士均倒地受傷，警、消獲報立即趕赴現場，將傷者送淡水馬偕醫院急救，呂男送醫後今天凌晨6時54分宣告不治，丁男重傷救治中。

金山警分局交通分隊到場測繪採證，並將同行友人帶回釐清案情，據同行其他學生向警方說，他們都是同校不同年級學生，一行5人凌晨相約騎車到北海岸夜遊，兩人是要到俞家肉粽買肉粽吃，不知怎會撞上。

警方說，是否有酒後駕車已由醫院抽血檢驗，由於撞擊力道大，2人都受重傷，呂男疑似男部撞擊分隔島受到重創，兩機車都撞損嚴重。

金山交通分隊長吳曜臣說，呂男是由從外側車道變換至內側車道，與後方機車發生碰撞，肇事責任警方正在調查釐清。

警方表示，事故現場並無路口監視器，現場速限為70公里，有商家監視器有錄到兩機車一前一後急駛的畫面，車禍原因初判可能為前車突轉向內車道，後車又未注意前車的狀況，兩機車也疑似高速行駛。