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影／SPA會館藏春色 高雄警連日掃黃
高雄市苓雅區某SPA會館涉嫌雇用女子與男客性交易，警方聲請搜索票入店，踹開2樓房門，查獲2對男女正性交易，將負責人陳姓男子依風化罪嫌移送法辦，男客與女服務生依社會秩序維護法裁罰。
高雄市連日對類似的色情業者開刀，新興警分局在7月27日、8月2日，同查獲業者掛SPA會館或護膚會館招牌，涉嫌性交易，8月9日更攻入七賢二路被稱「電信大樓」的住商大樓內，查獲暗藏色情交易，都是尋芳老司機熟門熟路的地方。
苓雅警分局近日接獲情資，指苓雅區中正一路某SPA會館也暗藏春色，警方連日探訪蒐證後，向高雄地方法院聲請搜索票，8月11日晚間7時許，由員警喬裝顧客入內探路，趁機控制在櫃檯內的負責人陳姓男子（37歲），立即呼叫在外埋伏的警力進店查緝。
警方衝上2樓，發覺包廂有聲響，立即踹開門，查獲2名黃姓女子分別在2間包廂，與李姓、龔姓男子涉嫌性交易，查出業者在網路以各種暗示性文字及圖片廣告攬客，由女服務生與男客性交易，女服務生再依比例與店家抽成。
警方除了將全案移送法辦，並將運用第三方警政策略，函請高雄市政府相關局處，對業者聯合稽查，擴大掃黃成效。
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