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影／小賊連偷11家商店 三重警追四個多月才逮人
小竊追4個月才逮人！新北市三重派出所轄內，從今年3月陸續接獲有超商、福利購物中心等11家商店報案，稱遭宵小進入竊物，警方獲報調閱監視器畫面，鎖定同為劉男所為，但他行蹤難尋，讓警苦追4個多月，才在上周五（5日）把人追緝到案，警詢後依竊盜罪嫌送辦。
據了解，劉姓男子（30多歲）是三重轄內列管治安顧慮人口，今年3月22日開始，三重派出所獲報，轄內共計11家連鎖超商、雜貨店、福利中心，遭賊人以假購物真偷竊，陸續將店內香菸、食物等民生用品偷走，損失約計3萬元左右。
三重派出所立即派員，調閱店家沿路監視器畫面，鎖定皆是劉男一人所為，但因劉男犯竊後，會騎乘贓車代步逃逸，再故佈疑陣，將所竊機車停回原處，藉以規避警方查緝，製造機車沒被偷竊假象，加上劉男行蹤難尋，故遲遲未能將他追捕到案。
近來轉由分局偵查隊接手，偵查隊專案小組搜齊相關事證，向新北地方檢察署聲請拘票獲准，上周五（5日）深夜11時許，在追緝劉男4個多月後，終於在劉男住處樓下，將人拘提到案，警訊後依竊盜罪將劉男移送法辦。
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