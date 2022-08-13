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萬幸！農曆七月半莫名落水 工程車載梯經過撿回一命

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名60多歲婦人昨天晚間走路行經桃園區莊敬路，不明原因跌落路旁埤塘載浮載沉，民眾見狀上前，但苦無工具救援，直至警方獲報趕抵，又恰巧有民眾載著鋁梯經過，眾人合力之下，才順利將她拉上岸。

目擊民眾指出，落水婦人疑似精神不濟或酒醉，走路搖搖晃晃，而馬路護欄高度僅到腰部，婦人一個重心不穩，整個人就以頭上腳下姿勢跌入水中。

警方指出，婦人雖有意識，但無力自救，只能抓著救生圈載浮載沉，因天色昏暗且不明埤塘深淺，員警也不敢貿然下水救援，所幸有一輛有線電視工程車恰巧經過，攔車表明來意後，來利用鋁梯和繩索成功救人。

警方表示，婦人送醫治療後，已無大礙，但對於為什麼會落水，她自己也感莫名其妙，不清楚為何會發生，目前已通知家人了解關心。

警方向民眾借來鋁梯救人。圖/警方提供
警方向民眾借來鋁梯救人。圖/警方提供

桃園

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