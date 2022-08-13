男子深夜燒紗窗行竊 台南警循線逮人找回失物

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市安南區安和路段四段住家本月9日深夜傳後門紗窗遭人燒破大洞，開鎖進入行竊，當時屋主尚未就寢，發現有名可疑男子站在路邊，經清查背包遭竊，市警三分局據報後循線調查，鎖定42歲徐男11日查緝到案，且在巷弄內芭蕉樹下尋獲該背包，警方依涉竊盜案將徐函送法辦。

據調查，洪9日就寢前，巡視家中門窗是否關好，突然發現後門紗窗燒破1個大洞，且有名可疑男子站在路邊，見他走出來，便馬上離去，形跡可疑。他事後清查發現背包不見，惟時間太晚，隔日急忙向和順派出所報警。

警員陳祥慶、林櫻蓉勘查現場，調閱監視器，發現竊賊9日晚間11時欲進入行竊時，發現後門已鎖上，竟當場以打火機將紗窗燒破，將手伸入開鎖。然而，竊賊發現屋主尚未就寢，不到5分鐘，僅隨手偷了價值約300元的背包便倉皇離去。

警方根據監視器畫面及犯案路線，立即鎖定徐，11日一舉查緝到案。徐當時發現偷來的背包內無財物，便扔在半路上，員警事後在巷弄內芭蕉樹下尋獲該背包，並發還失主，警方依涉竊盜罪嫌將他函送法辦。

台南市安南區安和路段四段住家本月9日深夜傳後門紗窗遭人燒破大洞，開鎖進入行竊。記者邵心杰／翻攝
台南市安南區安和路段四段住家本月9日深夜傳後門紗窗遭人燒破大洞，開鎖進入行竊。記者邵心杰／翻攝
警方調閱監視器，發現徐男9日晚間11時欲進入行竊時，發現後門已鎖上，竟當場以打火機將紗窗燒破，將手伸入開鎖。記者邵心杰／翻攝
警方調閱監視器，發現徐男9日晚間11時欲進入行竊時，發現後門已鎖上，竟當場以打火機將紗窗燒破，將手伸入開鎖。記者邵心杰／翻攝
徐男當時發現偷來的背包內無財物，便扔在半路上，員警事後在巷弄內芭蕉樹下尋獲該背包，並發還失主，警方依涉竊盜罪嫌將他函送法辦。記者邵心杰／翻攝
徐男當時發現偷來的背包內無財物，便扔在半路上，員警事後在巷弄內芭蕉樹下尋獲該背包，並發還失主，警方依涉竊盜罪嫌將他函送法辦。記者邵心杰／翻攝

監視器 竊盜

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