男子深夜燒紗窗行竊 台南警循線逮人找回失物

台南市安南區安和路段四段住家本月9日深夜傳後門紗窗遭人燒破大洞，開鎖進入行竊，當時屋主尚未就寢，發現有名可疑男子站在路邊，經清查背包遭竊，市警三分局據報後循線調查，鎖定42歲徐男11日查緝到案，且在巷弄內芭蕉樹下尋獲該背包，警方依涉竊盜案將徐函送法辦。

據調查，洪9日就寢前，巡視家中門窗是否關好，突然發現後門紗窗燒破1個大洞，且有名可疑男子站在路邊，見他走出來，便馬上離去，形跡可疑。他事後清查發現背包不見，惟時間太晚，隔日急忙向和順派出所報警。

警員陳祥慶、林櫻蓉勘查現場，調閱監視器，發現竊賊9日晚間11時欲進入行竊時，發現後門已鎖上，竟當場以打火機將紗窗燒破，將手伸入開鎖。然而，竊賊發現屋主尚未就寢，不到5分鐘，僅隨手偷了價值約300元的背包便倉皇離去。