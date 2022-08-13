恐掀第二波？北部貪警案再傳涉案 三重分局：已交政風

針對北部員警，以假開單真領牌，勾結代檢廠及監理站不實驗車，並透過白手套收賄。今年6月檢調發動搜索新北市、桃園市與新竹市3地6單位，收押11人3人交保候傳。日前再掀有員警涉案，新北市政風室介入調查，鎖定三重警分局警備隊一名員警，疑似以相同手法，開下5、60張告發單，目前正在調查中。

據了解，有租賃業者界為避免出租收益損失，刻意讓無牌車上路，再找特定警察配合代辦業者開立「牌照吊扣期間行駛」交通違規舉發單，讓原本吊扣牌照處分變成吊銷。車主僅需繳交違規罰鍰即可重新驗車領取新牌照，繼續租賃，導致吊扣牌照處分形同具文。

從去年（2021年）8月間，新北市樹林警分局發現，轄屬三多派出所多名員警，依道交條例第12條第1項告發單有異狀，經自清查察赫見，竟是業者勾結員警鑽法律漏洞，以每輛開單收取數萬元回扣，有員警狂開出上百張罰單，收賄金額恐破百萬，遂於去年10月樹林警報請檢方指揮偵查。

今年6月21日，由新北地檢署黑金組檢察官楊唯宏指揮多個警調單位，搜索新北市、桃園市與新竹市3地6單位，約談38名被告、41名證人。翌日（6月22日）早上向法院聲請含7名員警、5名代辦業者及1名代檢廠業者羈押禁見，另2名員警以10萬元交保，其餘12名業者分以3至10萬元不等交保，另有10人無保請回。

日前傳出在有員警涉案，新北市政風單位，針對三重警分局警備隊一名員警調查，發現該員，也疑用道交條例第12條第1項開出近60張告發單，目前三重警分局已提交相關事證，供政風調查認定。

對此，三重警分局回應，相關事證已提交政風處理，對於該員疑似涉案部分，則不願多作說明。