竹市環保局急攔、清潔員經驗老道！垃圾海中尋回8萬元

8萬元現金誤丟垃圾車怎麼辦？新竹市環境保護局前天（11日）下午3點接到民眾焦急跑到焚化廠，指家中長輩失手裝有8萬元現金的紙袋誤丟入垃圾車，環保局火速攔截整車垃圾焚燒，立刻全車改往掩埋場，並請掩埋場員工合力協助，一起和失主挺進「垃圾海」尋找，好在1小時內就找到現金袋，鬆了一口氣，頻頻向清潔隊員致謝。

環保局表示，前天得知民眾誤將裝數萬元現金的紙袋丟入垃圾車，立即請該路線清潔隊員暫停收運，並安排其他垃圾車前往接力收運；由於垃圾車已經開至焚化廠，因現場不便倒出垃圾找尋，立刻要求轉向開往掩埋場。

掩埋場場長石偉成指出，為盡速找回民眾貴重失物，垃圾車抵達掩埋場後，隨即倒出全車垃圾，還好清潔隊員經驗老道，依收運時間推斷民眾的誤丟的現金在壓縮垃圾中的約略區段，5名環保局員工和3名民眾展開搜尋，並依照垃圾袋顏色分辨，逐包檢查，最後在下午4點左右找回。

環保局指出，民眾現場清點金額無誤後拿出紅包頻頻感謝，環保局基於服務民眾立場立刻婉拒，「為民服務是職責」，也提醒民眾丟垃圾前要再三確認。

環保局提醒，民眾倒垃圾或丟大型家具時要特別小心，別錯丟手邊貴重物品。尤其在房屋整修、大掃除期間，丟垃圾要再三檢查是否誤拿貴重物品，避免隨著垃圾車倒入焚化廠儲坑，若一旦投料爐內燃燒，所有垃圾都將經高溫燃燒灰飛煙滅。