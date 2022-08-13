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變造塑膠車牌行駛報廢曳引車頭 男子遭罰2萬多元
蔡姓男子的營業貨運曳引車報廢後，覺得車輛性能還堪用，竟以塑膠板複製原有車號的車牌懸掛使用，日前行駛在苗栗縣造橋鄉台1線、台13甲線路口時，被眼尖的員警查覺異狀，攔查後依法開出2萬1600元罰鍰，並扣繳變造的車牌，車輛也沒入。
苗栗縣警局交通隊8月9日執行巡邏勤務時，在造橋鄉台1線、台13甲線交岔路口發現一部營業貨運曳引車懸掛的牌照「非比尋常」，質感與一般車牌有差異，隨即鳴笛示意駕駛人暫停路旁安全處所接受稽查，警方仔細檢視曳引車的牌照，赫然發現是用塑膠底板變造的車牌。
蔡姓駕駛人向警方表明曳引車已向監理站申請報廢，但因車輛性能還堪用，因此自行使用塑膠底板，並複印原車號製作車牌懸掛於曳引車指定位置，企圖矇混繼續在道路行駛這輛曳引車。。
交通隊員警當場與駕駛人檢視曳引車引擎及車身號碼，經比對車牌號碼吻合，並非變造其他車輛的車牌號碼，因此依道路交通管理處罰條例第12條規定，駕駛人變造汽車牌照及使用報廢登記之汽車行駛道路，處罰汽車所有人2萬1600元罰鍰，並禁止行駛、扣繳牌照及沒入車輛，以便監理單位辦理後續銷毀事宜。
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