竹南便當店瓦斯氣爆、噴燒 一女員工手腳遭灼傷

苗栗縣竹南鎮自由街一家便當店上午8點多發生瓦斯氣爆意外，一名女性員工手腳受到大面積二度灼傷，由救護人員送醫治療。意外發生時，便當店老闆疑似搬運東西進廚房時不慎撞倒瓦斯桶並扯斷管線，造成瓦斯大量噴洩燃燒，幸好瓦斯桶及時被關閉控制住火勢。

苗栗縣消防局指出，意外發生在上午8點13分，消防局接獲通報派員趕往，現場為一家便當店，廖姓店主當時在店內搬東西要進廚房，但因地面溼滑不慎摔倒，撞及瓦斯桶導致瓦斯管線被扯斷。

當時廚房正烹煮食材，因有有火源使得瓦斯洩漏後瞬間造成氣爆及燃燒，當時阮姓員工進廚房查看，手腳被火勢波及，救護人員現場為她初步處理傷勢後，將傷者送往為恭醫院治療。