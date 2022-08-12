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新北男架機房盜錄第4台訊號源 侵權8年獲利5千萬

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

新北市一名曾姓男子架設機房，以500元申租第四台，盜錄訊號源，再轉換成網路串流格式，提供給北部9家飯店、汽車旅館公開播送外，並提供購買非法機上盒的民眾，透過侵權軟體免費看節目，保二警方逮捕曾及非法機上盒2供應商，初估曾8年侵權獲利5000餘萬元。

保二總隊偵三隊警方去年9月間發現有網拍賣家，對外標榜提供具NCC證號型式的非法機上盒，向購買民眾宣稱可藉由機上盒，收看第四台及網路線上知名夯劇及票房電影。

警方展開蒐證，發現家住楠梓和鼓山區的顏姓（24歲）和何姓（37歲）供應商，向淘寶網站以1000元至1500元購買機上盒後，由幕後提供訊號的機房，以內建或下載程式的方式，存取於機上盒上，再對外以3300元至4580元販售，讓購買的消費者免費收看。

警方4月先逮獲顏、何2人，查扣非法機上盒295台等證物，2人10個月內賺20萬，隨後循線查出，住新北市的曾姓男子（42歲），從淘寶網站網購相關資訊設備，架設機房，逮捕曾男，並查扣相關影片接收器、非法機上盒等物。

警方查出，曾不僅提供非法機上盒下載免費程式，還以每月500元申裝第4台，暗中盜錄第4台的訊號源後，再轉換成網路串流格式，以每月約5880至2萬8938元不等租費，租給北部9家飯店、汽車旅館，公開播送串流影音的影片和節目。

警方初估曾男8年來，不法所得則高達5000萬元，全案除依違反著作權法罪移送外，並擴大追查飯店及汽車旅館業者是否知情。

保二警方破獲非法機上盒竊錄侵權影片案，逮捕曾男，並查扣嫌犯的相關影片接收器、非法機上盒等物。記者石秀華／翻攝
保二警方破獲非法機上盒竊錄侵權影片案，逮捕曾男，並查扣嫌犯的相關影片接收器、非法機上盒等物。記者石秀華／翻攝
曾男在新北市住處架設機房，以500元申租第四台，盜錄訊號源，再轉換成網路串流格式，提供給飯店業者播送。記者石秀華／翻攝
曾男在新北市住處架設機房，以500元申租第四台，盜錄訊號源，再轉換成網路串流格式，提供給飯店業者播送。記者石秀華／翻攝

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