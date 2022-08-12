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白宮國安官員：美軍近期將穿越台海、美台將推進貿易談判

高雄菜攤車兼反賄選、識詐任務 穿梭部落要族人別受騙

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

近年詐騙手法多元又接近選舉，高雄六龜警分局與地方里長，一同製作中文及原住民雙語錄音，結合轄內賣菜車沿街播送，向族人宣導如何「識詐」及「反賄選」，另針對最近常見的國外高薪打工詐騙，加強宣導，以防原住民受騙上當。

最近主打「免經驗、年收入百萬、快速致富、國外高薪打工」的詐騙手法，引起台灣高度關注，為防高雄山區原住民被騙到柬埔寨或東南亞國家去打工「賺大錢」，反遭軟禁、勒索贖金或性侵，六龜分局與茂林里里長李武雄，一同錄製語音透過菜攤車沿街播送。

另考量，九合一選舉將至，為防賄選，語音除詐騙宣導，更提醒里民「買票」、「賣票」都是犯罪行為，還複誦「不買票、不賣票、要檢舉」，更透過中文及原住民的雙語輪流播送。

警方表示，依據轄區特性，各派出所結合轄內活動攤車，以雙語撥音就是要讓部落居民加深「反賄選」印象，此外，也更強化里民懂得如何識別「投資高報酬、免經驗、高薪、年收百萬」的詐騙話語。

高雄六龜警分局與地方里長，一同製作中文及原住民雙語錄音，結合轄內賣菜車沿街播送。圖／警方提供
高雄六龜警分局與地方里長，一同製作中文及原住民雙語錄音，結合轄內賣菜車沿街播送。圖／警方提供
高雄六龜警分局與地方里長，一同製作中文及原住民雙語錄音，結合轄內賣菜車沿街播送。圖／警方提供
高雄六龜警分局與地方里長，一同製作中文及原住民雙語錄音，結合轄內賣菜車沿街播送。圖／警方提供
高雄六龜警分局與地方里長，一同製作中文及原住民雙語錄音，結合轄內賣菜車沿街播送。圖／警方提供
高雄六龜警分局與地方里長，一同製作中文及原住民雙語錄音，結合轄內賣菜車沿街播送。圖／警方提供

詐騙 原住民 打工

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