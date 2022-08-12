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高雄轎車進加油站遭BMW追撞 撞毀樂透站柱子釀1傷

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市洪姓男子今天上午駕轎車，欲左轉國光路加油站，遭後方一輛BMW追撞，洪男失控撞對向計程車，並擦撞女機車騎士，車子衝至彩券行柱子才停下，意外釀成3車毀損、女騎士受傷，因4人均無酒駕，車禍肇責由警方調查中。

警方指出，這起連環撞車禍發生在今天上午9時許，當時駕駛轎車的洪姓男子（64歲）行經五甲一路由南往北行駛，行經國光路時，欲左轉進入加油站，突然遭後方由藍姓男子（71歲）駕駛的BMW從後方追撞。

洪男轎車被撞後，因撞擊力道大，又撞向對向的一輛計程車及路過的張姓女機車騎士（67歲）後，再撞至加油站旁的彩券行牆柱才停下；意外造成張女手腳擦挫傷，幸無大礙。

警方事後對4名汽機車駕駛施以酒測，4人均未喝酒，將釐清詳細車禍肇責。

高雄藍姓男子駕駛BMW追撞欲左轉進加油站的洪男轎車，造成車頭左側嚴重毀損。記者石秀華／翻攝
高雄藍姓男子駕駛BMW追撞欲左轉進加油站的洪男轎車，造成車頭左側嚴重毀損。記者石秀華／翻攝
洪男轎車被撞後，撞向對向的計程車及女騎士，造成張女機車倒地，手腳擦挫傷。記者石秀華／翻攝
洪男轎車被撞後，撞向對向的計程車及女騎士，造成張女機車倒地，手腳擦挫傷。記者石秀華／翻攝
洪男轎車被撞後，撞向對向的計程車及路過的女機車騎士，再撞至加油站旁的彩券行牆柱才停下。記者石秀華／翻攝
洪男轎車被撞後，撞向對向的計程車及路過的女機車騎士，再撞至加油站旁的彩券行牆柱才停下。記者石秀華／翻攝

彩券行 加油站 車禍

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