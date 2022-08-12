高雄轎車進加油站遭BMW追撞 撞毀樂透站柱子釀1傷

高雄市洪姓男子今天上午駕轎車，欲左轉國光路加油站，遭後方一輛BMW追撞，洪男失控撞對向計程車，並擦撞女機車騎士，車子衝至彩券行柱子才停下，意外釀成3車毀損、女騎士受傷，因4人均無酒駕，車禍肇責由警方調查中。

警方指出，這起連環撞車禍發生在今天上午9時許，當時駕駛轎車的洪姓男子（64歲）行經五甲一路由南往北行駛，行經國光路時，欲左轉進入加油站，突然遭後方由藍姓男子（71歲）駕駛的BMW從後方追撞。

洪男轎車被撞後，因撞擊力道大，又撞向對向的一輛計程車及路過的張姓女機車騎士（67歲）後，再撞至加油站旁的彩券行牆柱才停下；意外造成張女手腳擦挫傷，幸無大礙。