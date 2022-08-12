中元節高雄漂女浮屍 警找到遺留船尾黑提袋確認身分

高雄市鼓山渡輪站旁第一船渠，今天上午有民眾發現一具女浮屍，因今天剛好是農曆七月十五日中元節，引起附近居民議論紛紛；由於死者身上無證件，警方搜尋後，在死者落水處200公尺外的船尾發現黑色手提袋，循線查出死者為62歲李姓婦人。

高雄市鼓山渡輪站旁今天上午9時許，被民眾發現第一船渠自行車和人行專用橋下有浮屍，警方獲報到場，發現是一名女性，臉部朝下，已明顯死亡，死者身穿黑衣黑褲，無證件，警方將查清死者身分及落水原因。

鼓山警分局表示，新濱派出所員警到場後，發現浮屍為女性，因屍體泡水腫脹，加上無證件資料，無法判別死者年齡，已先通知鑑識人員到場採證，並調閱周邊監視器，過濾近期家屬通報失蹤人口資料，以查證死者確實身分及落水原因。

警方在四周搜尋後，於死者落水處約200公尺外的船尾發現一只黑色提袋，袋內有李姓婦人（62歲）證件，下午2時30分許，聯絡上李婦女兒，據悉，李婦疑患有中度思覺失調症，女兒對母親死因無意見，但警方仍將報請檢察官擇期相驗，以查明死因。