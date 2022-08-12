愛美用錯方法付出慘痛代價 無業女偷賣場美妝品遭送辦

高雄31歲曾姓女子本身無業，日前到楠梓區某賣場，偷竊多件美妝用品，事後店家察覺，發現物品短少損失約555元報警，警方獲報調查，認為曾女涉有重嫌通知到案，她到案時坦承犯行，主動交還贓物，警詢後將她依竊盜罪函送。

楠梓警分局翠屏派出所8月6日下午接獲轄內德賢路某賣場業者報案稱，店內有多樣飾品及多罐美肌膠原飲品遭竊，調閱監視器發現，一名女顧客，挑選完架上的商品後，假意到店內廁所，將挑選好的用品放入私人袋中，未結帳便離去。

業者清查後，發現眼線筆、電眼貼、髮夾及美肌膠原等美妝用品遭竊，共損失555元。警方獲報展開調查，認曾女涉有重嫌通知後，她於8月11日到案時並供稱，因皮膚欠缺保養，但荷包見底，才會出手行竊。