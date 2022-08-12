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影／見大門沒關4千3百元腳踏車騎了就走 男辯：代步用
新北市新莊區吳姓男子，周一（8日）晚上，隨機在復興路一段，騎走一輛要價4300元腳踏車。車主發現腳踏車不見，向轄區警報案。警方受理調閱監視器畫面，鎖定李男涉嫌，於翌日（9日）下午循線將人逮捕到案，偵詢時，李男辯稱偷車是代步用，警詢後依竊盜罪嫌送辦。
據了解，吳姓男子（48歲）目前無業的他，周一（8日）晚上8時許，走路經過新北市新莊區復興路一段149巷一棟舊公寓前，見公寓一樓大門沒關，往樓梯間一看，見下方停放著一輛腳踏車，李男瞬起盜心，直接進去牽出腳踏車，旋即騎了就走。
翌日（9日）車主李男（53歲）發現腳踏車不見，向轄區警報案。警方受理，調閱沿路監視器畫面，鎖定吳男涉嫌，於9日當天下午1時許，循線在新莊區公園路46號對面停車場內，逮捕吳男及所竊贓車，一併帶回偵辦。
偵詢時，吳男坦承偷竊，但辯稱，是因為公寓一樓大門沒關，他看見腳踏車，興想可用來代步，遂進入樓梯間把腳踏車牽出直接騎走，警詢後依竊盜罪嫌將吳男移送法辦。
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