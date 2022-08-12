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水上派出所長遭失智老翁拿菜刀劃傷 老翁戒護送醫

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣水上警分局水上派出所所長張永龍，下午2點多獲報，帶員警到水上鄉七賢街，處理近80歲失智老翁拿菜刀疑自殘事件，老翁戴安全帽躲廁所，警消人員破門，張永龍左食指、中指，不慎遭老翁拿菜刀劃傷，老翁被員警制伏強制送醫。

張永龍送嘉義榮醫檢傷，左食指、左中指，各被劃傷1公分，包紮傷口無大礙，返回派出所執勤，不會對傷他老翁提告，他說，獲報有失智老翁，戴安全帽、左手拿長木棍、右手拿菜刀，躲在廁所疑自殘。

張永龍說，老翁與兒子同住，警消人員到場，破門而入，老翁揮刀抵抗，他適站在對面，住處空間狹窄，老翁戴安全帽，用辣椒水無效，擔心老翁受傷，他不小心被老翁拿菜刀劃傷手指。

老翁被員警壓制在地，強制送嘉義榮醫治療；衛生局說，失智老翁由兒子照顧，疑拿刀自殘，家人擔心報案，所長為保護老翁被劃傷，老翁將由醫師評估治療，衛生局會關懷協助家人照護，避免類似事件發生。

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嘉義縣水上警分局水上派出所所長張永龍下午帶員警到水上鄉七賢街，處理近80歲失智老翁拿菜刀疑自殘事件，老翁戴安全帽躲廁所，警消人員破門，張永龍左食指、中指，不慎遭老翁拿菜刀劃傷，老翁被員警制伏強制送醫。記者魯永明/ 翻攝
嘉義縣水上警分局水上派出所所長張永龍下午帶員警到水上鄉七賢街，處理近80歲失智老翁拿菜刀疑自殘事件，老翁戴安全帽躲廁所，警消人員破門，張永龍左食指、中指，不慎遭老翁拿菜刀劃傷，老翁被員警制伏強制送醫。記者魯永明/ 翻攝

嘉義 失智

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