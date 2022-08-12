水上派出所長遭失智老翁拿菜刀劃傷 老翁戒護送醫

嘉義縣水上警分局水上派出所所長張永龍，下午2點多獲報，帶員警到水上鄉七賢街，處理近80歲失智老翁拿菜刀疑自殘事件，老翁戴安全帽躲廁所，警消人員破門，張永龍左食指、中指，不慎遭老翁拿菜刀劃傷，老翁被員警制伏強制送醫。

張永龍送嘉義榮醫檢傷，左食指、左中指，各被劃傷1公分，包紮傷口無大礙，返回派出所執勤，不會對傷他老翁提告，他說，獲報有失智老翁，戴安全帽、左手拿長木棍、右手拿菜刀，躲在廁所疑自殘。

張永龍說，老翁與兒子同住，警消人員到場，破門而入，老翁揮刀抵抗，他適站在對面，住處空間狹窄，老翁戴安全帽，用辣椒水無效，擔心老翁受傷，他不小心被老翁拿菜刀劃傷手指。

老翁被員警壓制在地，強制送嘉義榮醫治療；衛生局說，失智老翁由兒子照顧，疑拿刀自殘，家人擔心報案，所長為保護老翁被劃傷，老翁將由醫師評估治療，衛生局會關懷協助家人照護，避免類似事件發生。

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