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為何中元節供品是花生醬、破朴子、炸醬麵？ 警局揭原因

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

今天是農曆7月15日中元節，警察機關不能免俗準備供品祭拜「好兄弟」，台中市大甲警分局供桌上卻出現花生醬、破朴子及炸醬麵等供品，令民眾看得一頭霧水。警分局解釋，是取其諧音「發生降」、「破不止」、「阻詐」等，祈求案件發生率降低、破案數增加、警銀聯阻防詐，讓傳統祭祀展現詼諧的一面。

今天下午，大甲警分局分局長吳燕山率領幹部及同仁，在分局前舉行簡單、慎重的普渡儀式。不過仔細一看，供桌上的祭品卻有些不一樣，出現花生醬、破朴子及炸醬麵供品祭拜，行經民眾甚至好奇回頭多看了兩眼。

大甲警分局轄區內有鎮瀾宮香火鼎盛，民眾對於鬼神之說，多抱持寧可信其有。吳燕山解釋，祭拜這些供品主要是取其諧音「發生降」、「破不止」、「阻詐」，祈求轄內的治安及交通案件發生率降低、破案數增加。

為了避免更多人遭詐騙，除了強化預防犯罪宣導外，大甲警分局更成立「警銀聯阻防詐」群組，儀式結束炸醬麵會由各所拿回去「煮（阻）炸（詐）」，不只讓員警解饞飽肚，更宣示打詐決心。

大甲警分局也祈願疫情早日平緩，祈福轄區地方繁榮、秩序安定，轄境治安良好、交通順暢、民眾出入平安，全體同仁家門吉慶。

台中市大甲警分局中元節供桌上出現花生醬、破朴子及炸醬麵等供品，警方取其諧音「發生降」、「破不止」、「阻詐」等，讓傳統祭祀展現詼諧的一面。圖／台中市警察局大甲分局提供
台中市大甲警分局中元節供桌上出現花生醬、破朴子及炸醬麵等供品，警方取其諧音「發生降」、「破不止」、「阻詐」等，讓傳統祭祀展現詼諧的一面。圖／台中市警察局大甲分局提供
台中市大甲警分局中元節供桌上出現花生醬、破朴子及炸醬麵等供品，警方取其諧音「發生降」、「破不止」、「阻詐」等，讓傳統祭祀展現詼諧的一面。圖／台中市警察局大甲分局提供
台中市大甲警分局中元節供桌上出現花生醬、破朴子及炸醬麵等供品，警方取其諧音「發生降」、「破不止」、「阻詐」等，讓傳統祭祀展現詼諧的一面。圖／台中市警察局大甲分局提供
台中市大甲警分局中元節供桌上出現花生醬、破朴子及炸醬麵等供品，警方取其諧音「發生降」、「破不止」、「阻詐」等，讓傳統祭祀展現詼諧的一面。圖／台中市警察局大甲分局提供
台中市大甲警分局中元節供桌上出現花生醬、破朴子及炸醬麵等供品，警方取其諧音「發生降」、「破不止」、「阻詐」等，讓傳統祭祀展現詼諧的一面。圖／台中市警察局大甲分局提供
台中市警察局清水分局日前舉行中元普渡祭祀，祈求轄區一切平順、治安良好。圖／台中市警察局清水分局提供
台中市警察局清水分局日前舉行中元普渡祭祀，祈求轄區一切平順、治安良好。圖／台中市警察局清水分局提供

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