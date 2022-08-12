為何中元節供品是花生醬、破朴子、炸醬麵？ 警局揭原因

今天是農曆7月15日中元節，警察機關不能免俗準備供品祭拜「好兄弟」，台中市大甲警分局供桌上卻出現花生醬、破朴子及炸醬麵等供品，令民眾看得一頭霧水。警分局解釋，是取其諧音「發生降」、「破不止」、「阻詐」等，祈求案件發生率降低、破案數增加、警銀聯阻防詐，讓傳統祭祀展現詼諧的一面。

今天下午，大甲警分局分局長吳燕山率領幹部及同仁，在分局前舉行簡單、慎重的普渡儀式。不過仔細一看，供桌上的祭品卻有些不一樣，出現花生醬、破朴子及炸醬麵供品祭拜，行經民眾甚至好奇回頭多看了兩眼。

大甲警分局轄區內有鎮瀾宮香火鼎盛，民眾對於鬼神之說，多抱持寧可信其有。吳燕山解釋，祭拜這些供品主要是取其諧音「發生降」、「破不止」、「阻詐」，祈求轄內的治安及交通案件發生率降低、破案數增加。

為了避免更多人遭詐騙，除了強化預防犯罪宣導外，大甲警分局更成立「警銀聯阻防詐」群組，儀式結束炸醬麵會由各所拿回去「煮（阻）炸（詐）」，不只讓員警解饞飽肚，更宣示打詐決心。