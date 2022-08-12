台中投資詐騙攔下3000萬 警疾呼：別再被貪念引誘了

台中市警察局長蔡蒼柏11日到第一銀行進化分行、華南台中分行頒發感謝狀。圖／警方提供 投資詐騙猖獗，警方把和銀行合作阻詐列為業務重點，台中第2、第3分局轄內的北區、東區及南區共76間金融機構，年初至今已阻詐3069萬元，受騙民眾多以加入投資群組被貪念引誘，有人一口氣就想匯660萬元出去，還有債團車手假冒會計要提領400萬元，最終一毛沒領到還遭詐欺罪送辦。

第2分局指出，永興派出所所長蔡易儒、警員田政峯日前到第一銀行宣導阻詐，有行員反應1名28歲呂姓男子自稱是公司會計，到櫃檯表示要提領443萬元現金，但行員詢問相關業務、協力廠商及資金等基本問題，對方都語焉不詳，有違常理。

當時行員認為恐怕是詐團成員到場領錢，警方近一步追查，發現該帳戶確實遭詐團利用，且呂打算提領的現金中，還有一筆是剛從林姓婦人騙得的180萬元，就在詐團車手即將領得贓款前守住，也順勢破案依詐欺罪嫌將他送辦。

第2分局長陳家銘說，和轄內北區34家金融機構組成堅強防詐聯盟，今年至今阻詐27件，一共高達2068萬元，較去年同期阻詐效能增長達3倍。

第3分局表示，和轄內東區、南區共42間金融機構組成防詐聯盟，1月至今阻詐20件，攔阻金額高達1001萬3955元，又以華南銀行台中分行1個月內阻詐865萬元最高。

第3分局說，8月初高姓女子落入投資詐騙陷阱，集團利用一般人渴望致富心裡引誘，高一時沖昏頭跑到華南台中分行，一口氣說要匯2筆共660萬元款項，行員直覺又是一樁遭詐案件通報；另7月還有謝姓、賀姓男子也都因受邀假投資群組，各都險些匯出100萬元。

台中市警察局長蔡蒼柏11日到第一銀行進化分行，向經理、行員致謝也致贈中警阻詐熊致謝，隨後也和第3分局副分局長李珏民、劉安邦等，再到華南台中分行頒發感謝狀。