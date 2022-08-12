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新北市首位赴美國FBI受訓警官 張良帆撐過10周艱困訓練

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市警局鑑識中心警務正張良帆（左三）為新北市首位赴美國FBI接受為期10周艱困訓練的警官，今年6月順利取得畢業證書。圖／警方提供
新北市警局鑑識中心警務正張良帆（左三）為新北市首位赴美國FBI接受為期10周艱困訓練的警官，今年6月順利取得畢業證書。圖／警方提供
新北市警局鑑識中心警務正張良帆成為新北市首位赴美國FBI接受為期10周艱困訓練的警官，今年6月順利取得畢業證書，受訓期間投稿FBI執法人員公報並附上台灣警察臂章，提高中華民國警察的國際能見度。

美國聯邦調查局為世界最知名的執法機關之一，其下設置國家學院（FBI National Academy）針對美國及國際執法人員提供專業的進修訓練，增進與他國執法單位間的交流合作，受新冠肺炎疫情影響，此訓練已暫停招收國際學員2年。

今年恢復開放國際執法機關派員參訓並提供台灣1位參訓名額，警政署遴選新北市警局鑑識中心警務正張良帆， 今年4月赴美參加為期10周訓練，為新北市警局首位赴美國FBI受訓員警。

在美10周包括體能訓練、領導統御及學科課程，結訓前還有10公里在森林障礙路跑挑戰，張良帆在學科成績通過及完成路跑挑戰後順利拿到畢業證書，且受訓期間投稿FBI執法人員公報並附上台灣警察臂章獲刊登，提高中華民國警察的國際能見度。

訓練期間有一場為國際學員舉辦的「國際之夜」（International Night），國際學員可藉此機會設攤介紹自己國家的風情特色及美食佳餚，讓美國及其他國家學員能更了解自己的國家。

張良帆由台北經濟文化代表處及臺美警消之友協會贊助下，活動當日準備粽子、炒米粉、鹹酥雞、鳳梨酥等食品。讓美國各州及世界各國學員對台灣印象深刻。

張良帆為中央警察大學刑事警察研究所畢業，任職新北市已21年，曾經參與過永和分屍案、國內首宗製造TATP炸藥案、三重醃頭案、高鐵之狼等重大刑案現場勘察，歷年來協助擴大偵破數百件連續民生竊盜案。

新北市警局鑑識中心主任黃國政表示，「張良帆為新北市第一位鑑識人員赴美國FBI受訓人員，能為台灣警察爭光實在與有榮焉。」此次受訓張良帆特別選修鑑識科學等相關課程，希望將個人所學鑑識新知及各項優良警政作為分享借鏡，未來能拓展國際警察合作管道，增進與他國執法單位間的交流合作。

新北市警局鑑識中心警務正張良帆為新北市首位赴美國FBI接受為期10周艱困訓練的警官，投稿FBI執法人員公報並附上台灣警察臂章，提高我國警察國際能見度。圖／警方提供
新北市警局鑑識中心警務正張良帆為新北市首位赴美國FBI接受為期10周艱困訓練的警官，投稿FBI執法人員公報並附上台灣警察臂章，提高我國警察國際能見度。圖／警方提供
新北市警局鑑識中心警務正張良帆為新北市首位赴美國FBI接受為期10周艱困訓練的警官，今年6月順利取得畢業證書。圖／警方提供
新北市警局鑑識中心警務正張良帆為新北市首位赴美國FBI接受為期10周艱困訓練的警官，今年6月順利取得畢業證書。圖／警方提供
新北市警局鑑識中心警務正張良帆為新北市首位赴美國FBI接受為期10周艱困訓練的警官，今年6月順利取得畢業證書。圖／警方提供
新北市警局鑑識中心警務正張良帆為新北市首位赴美國FBI接受為期10周艱困訓練的警官，今年6月順利取得畢業證書。圖／警方提供

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