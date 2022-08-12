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台中第一分局警備隊長倒臥停車場 緊急送醫仍身亡

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

1分局警備隊長黃文輝上午被發現倒臥停車場，緊急送醫仍不治。記者曾健祐／翻攝
1分局警備隊長黃文輝上午被發現倒臥停車場，緊急送醫仍不治。記者曾健祐／翻攝
台中市警局第1分局警備隊長黃文輝今早被發現倒臥停車場，警急送醫仍不治，由於黃罹患鼻咽癌近年身體狀況亮紅燈，分局也多有給予關懷，建議是否調整轉服內勤，黃因身負責任感仍堅守外勤主管職務，未料今晨發生憾事，警方將協助家屬後續撫卹，也報請檢方相驗釐清確切死因。

警方指出，黃文輝今年55歲，是中央警察大學66期畢業，歷任偵查隊、派出所長，半年前調至第1分局擔任警備隊長，警職期間內對工作負責，和同仁間相處融洽，但近年因為罹患鼻咽癌身體健康起起伏伏。

警方說，黃昨晚服勤至12點下班，回宿舍休息後今天上午被發現倒臥在分局內停車場，經調閱監視器確認沒有外力介入，也已經通知家屬，後續將報警檢方相驗釐清確切死因。

警方表示，黃文輝因罹癌不久前請過2個月病假休養，回來上班後健康一度有好轉，分局長官也基於關懷，曾向他建議是否考量外勤主管日夜班不固定，恐對養病較為不利，希望他能斟酌轉服內勤或其他職務，未料今晨發生憾事。

停車場 警察 監視器

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