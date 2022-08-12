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影／男騎贓車到警所要水喝 卻因車型露餡遭警追逮送辦

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市三芝區許姓男子，周二（9日）下午騎乘偷來腳踏車，來到派出所向值班警要水喝。翌日腳踏車失主向警報案，警依車型、顏色查察赫見，與前一日許男所騎的單車相符，事後警調閱監視器畫面，循線於周三（10日）晚上在三芝區三民街將人逮捕，警詢後依竊盜罪嫌送辦。

許男在三芝偷得一輛腳踏車代步，卻因口渴到派出所借水喝，而意外被鎖定追捕。記者曾伯愷／翻攝
許男在三芝偷得一輛腳踏車代步，卻因口渴到派出所借水喝，而意外被鎖定追捕。記者曾伯愷／翻攝

經查證，許姓男子（28歲），周二（9日）下午5時許，步經新北市三芝區長安街兒一公園，見一輛腳踏車沒有上鎖，他隨即牽騎離開。約莫半小時後，他騎過

三芝分駐所前，一時突來口渴停車進入，隨向值班警詢問「可否方便提供飲水」警讓許飲用後隨後離去。

翌日（10日）腳踏車失主發現，價值5000元的腳踏車不見，趕緊向三芝分駐所報案。員警受理後驚覺，怎麼跟昨天來借水喝許男，所騎的腳踏車雷同。立即調閱許男從派出所離去後沿路監視器畫面，鎖定許男位處。

昨天（10日）晚上7時許，循線於三芝區三民街口，發現許男騎著另輛機車，眼神鬼祟東張西望，疑似又在尋找犯案目標，立即上前攔下，經警盤查許男當場坦承犯行，還供出目前所騎乘的機車，也是偷來的，一併帶回偵辦，警詢後依竊盜罪嫌移送法辦。

警方在三芝區三民街口逮捕許男。記者曾伯愷／翻攝
警方在三芝區三民街口逮捕許男。記者曾伯愷／翻攝
許男在三芝偷得一輛腳踏車代步，卻因口渴到派出所借水喝，而意外被鎖定追捕。記者曾伯愷／翻攝
許男在三芝偷得一輛腳踏車代步，卻因口渴到派出所借水喝，而意外被鎖定追捕。記者曾伯愷／翻攝

腳踏車 監視器

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