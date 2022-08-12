柬埔寨案翻版！高雄詐騙集團3個月得手5千多萬 成員「嘿咻」時被捕

正當國人注意柬埔寨詐騙案，國內也有類似案件，警方在高雄市破獲詐騙集團機房，發現集團成員以高薪當誘餌，先帶上當民眾到金融機構開戶，再帶到特定地點控制行動及對外聯絡，直到人頭帳戶有被詐騙款項匯入並成為警示帳戶，上當民眾才獲釋。

警方調查，機房設在高雄市的詐騙集團利用這種手法，欺騙十多名民眾親自開戶，每人至少開3個帳戶，再用這些人頭帳戶當詐騙帳戶，今年5月行騙迄今，已騙得5700多萬元，其中兩筆詐騙金額各逾500萬元，另有數筆400萬元、300萬元、200萬元，合計30多名受害，大多數詐騙款項經過層層轉帳已流向不明。

彰化縣員林警分局偵查隊長蕭志旺今天表示，彰化地方檢察署檢察官偵辦某人頭戶詐欺案過程發現其它犯罪事證，指揮員林警分局會同相關單位成立專案小組，員林警分局分別向彰化地檢署檢察官、彰化地方法院聲准拘票、搜索票，今年8月10日會同內政部警政署刑事警察局偵查第八大隊、臺中市政府警察局第三分局、彰化縣警察局保安警察隊霹靂小組到高雄市三民區一處大樓查獲陳姓男子等4人經營的詐騙集團機房。

最扯的是，警方進入機房時，聽見隔壁房間傳來「嘿咻」聲，機房兩名男子神情怪異，坦承隔壁是同夥，警方立刻敲隔壁房間房門，把一男、一女帶到機房內一併逮捕。

警方調查，主嫌陳男（27歲）負責調度詐騙集團旗下車手洪姓（21歲）、賴姓（22歲）、柯姓（25歲），開車載回以為真有高薪輕鬆工作的被騙民眾，先到金融機構開「薪資帳戶」，到兩家以上金融機構新開帳戶，然後載被騙民眾到台中市、南投縣、彰化縣的旅館住宿，控制行動及對外聯絡，被騙民眾新開的個人帳戶都變成詐騙集團人頭帳戶。

員林警分局偵查隊長蕭志旺說，詐騙集團利用網路臉書、通訊軟體平台Line隨機加好友，每天不定時聯絡和聊天，博取信任之後，就聲稱認識投資理財群組、知道某些投資很賺錢、有保證獲利投資管道，邀請對方到「投資官網」查看，等對方心動即遊說小額投資，例如投資1萬元，一天就獲利1000元，不能獲利了結，必須加碼投資「賺更多」。

被「假交友、假投資、真詐騙」的民眾看到帳面獲利節節升高，有人還真相信的繼續加碼「投資」匯款到人頭帳戶，有人想了結領回本金和獲利，詐騙集團稱必須投資到一定金額才能結清，被害人無奈「再試試繼續投資」，結果全部被坑，沒拿到任何投資獲利。

專案小組逮捕陳嫌等4人，警詢後依組織犯罪防制條例、洗錢防制法、刑法詐欺罪移送彰化地檢署偵辦。