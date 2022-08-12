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台積電南科18廠新建工安意外頻傳 又有工人高空墜落傷

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台積電南科18廠新建工安意外頻傳。圖／本報資料照片
台積電南科18廠新建工安意外頻傳。圖／本報資料照片
「護國神山」台積電（2330）台南科學園區18廠新建廠房工程、開工後工安事故不斷，昨晚P8工地再度發生工人自高處墜落，所幸這次沒有嚴重傷亡，僅一名噴漆作業人員骨折送醫；不過因台積電18廠頻傳施工人員自高處墜落意外；勞工安檢單位勒令暫停作業，今天聯合稽查P8工地工安狀況。

目擊者表示，昨晚台積電南科18廠新建P8廠進行噴漆作業，晚間6點多一名高處噴漆人員，自高約5公尺左右的高空作業車墜落。現場人員打119報案，消防人員「很久才出現」，詢問原因是因為廠區遼闊出入路線複雜，還好傷者傷勢不太嚴重否則後果不堪設想。

記者詢問南科管理局如何處理，管理局表示已先通知現場停止作業，停工維持現狀，今天派員配合相關單位聯檢。

台積電南科18廠工安意外頻傳，光是今年就有Ｐ6廠工地1月多名工人在一樓趕工裝置通風管線，疑天花板骨架坍塌墜落4到5公尺地面，1人昏迷、送醫搶救恢復意識；兩人因骨折、骨盆腰椎受傷需住院開刀，另外三人下巴等處皮肉傷、挫傷縫合包紮治療。P7廠區新建工程4月也有工人受傷。

晶圓代工龍頭廠台積電所屬5奈米製程南科晶圓18廠，因趕工不時傳出工安意外，最近加緊施工進度再度發生意外，所幸沒有人員死亡。勞安單位目前針對發生意外場所調查，並沒有影響相關施工進度。

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