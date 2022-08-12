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顧客看屋因「消失的鞋墊」摔傷 工地主任過失傷害遭訴
古姓男子是新北市一處住宅建案工地主任，因未在建案門口鞋墊槽內設置鞋墊，導致銷售人員代看房屋時，顧客踩中鞋墊槽的高低差，跌倒摔傷，事後提告古男，士林地檢署近日偵結，依過失傷害罪嫌起訴古男。
起訴指出，佳瑞建設公司在新北市八里區投資興建「水樹之間」住宅建案，古男是該建案工地主任兼現場負責人，負責指揮、管理、監督建案現場施工事務等，知悉該建案大廳通往中庭的門口，設計有低於地面5.5公分高的鞋墊放置槽，正常應安置鞋墊在其中。
該建案今年2月完成公共設施裝潢並取得使用執照，2月11日上午銷售人員引導顧客前往看屋時，陳姓顧客就因門口的鞋墊放置槽未安置鞋墊，僅在槽內留下施工人員臨時放置的窄木板，周邊又未設置警告標誌，陳踩中高低差而重心不穩跌倒，致左腳踝受挫傷，氣憤之下報警提告。
檢方調查，古男身為工地主任及現場負責人，又是中華民國全國營造業工地主任公會會員，卻疏未將鞋墊安置在達5.5公分高的放置槽中，導致通道有凹陷處進而釀傷，偵結依過失傷害罪嫌起訴古男。
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