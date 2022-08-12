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男子混酒喝爛醉摔到地板 竟腦出血差點鬧人命

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

腦神經外科醫師蔡佳勳醫為阿誠看診，他術後恢復良好。圖／南投醫院提供
腦神經外科醫師蔡佳勳醫為阿誠看診，他術後恢復良好。圖／南投醫院提供
南投縣26歲泰國移工阿誠喜歡喝酒，和朋友聚餐混了4、5種酒喝到爛醉，半夜倒在地板上呼呼大睡，朋友以為他仍舊酒醉，直到隔天上班，才發現他昏迷、失禁，送醫發現是腦出血，醫師緊急開顱手術，清除血塊，住院兩周才出院，阿誠撿回一命，也決定從此戒酒。

泰國籍移工阿誠最近下班後和朋友喝酒，酒席上大家情緒相當嗨，他混了4、5種酒喝到爛醉，才被朋友扛回宿舍睡覺，阿誠他睡的是上舖，半夜時翻身突然從床上摔落，室友起來查看，發現他還在呼呼大睡，以為他還在酒醉，也沒叫醒他。

但隔天清晨上班，發現他仍躺在地上，叫不醒、失禁而且左側肢體抽搐，通知救護車將他送到南投醫院。到院時阿誠昏迷指數6分，右側瞳孔放大，醫師檢查發現他顱骨骨折、右側硬腦膜上出血及急性硬腦膜下出血合併腦幹壓迫。

神經外科醫師蔡佳勳說，阿誠腦部的血塊厚度將近4公分，明顯壓迫腦幹，造成意識昏迷，立即開顱手術，清除血塊，減輕顱內壓。幸好，搶救及時，阿誠住院兩周後恢復健康出院，仍可正常工作。

蔡佳勳說，頭部受到衝擊，依受傷程度可能造成腦震盪、撕裂傷、骨折及出血等型態。腦出血會直接壓迫到腦組織，造成神經功能的損壞，症狀又快又猛，需立即開刀處理，若損傷太嚴重，可能造成長期昏迷，甚至死亡。而傷患處在酒醉狀態，較不易判斷意識不清是酒醉還是頭部受傷導致，如果有外傷導致急性病徵出現，應盡快就醫檢查，以免延誤治療。

泰國移工酒醉摔倒腦出血，從電腦斷層可看到腦部出血狀況。圖／南投醫院提供
泰國移工酒醉摔倒腦出血，從電腦斷層可看到腦部出血狀況。圖／南投醫院提供

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