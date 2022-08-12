影／台中2少年路旁互毆 砂石車怕撞上按喇叭示警

台中市太平區某國中一年級張姓學生、王姓同班學生，疑因昨天在校行走時擦撞推擠衍生嫌隙，二人在傍晚放學後在校門口附近相遇，一言不合下大打出手，旁邊學生見狀勸架，剛好有一輛砂石車從旁經過，現場險象環生，被網友拍個正著PO上網。

台中市警局太平分局宏龍派出所所長葉承蔚說明，警方獲報後，隨即掌握2名少年身分，張、王姓少年在家長陪同下到所說明。雙方家長及少年表示，雙方都沒有明顯傷勢，因一時未控制情緒，後悔莫及，忙著道歉，並表示對此案不提傷害告訴。

葉承蔚指出，本案雙方雖不提傷害告訴，全案仍依少年偏差行為預防輔導辦法及社會秩序維護法等規定，依法究辦。