聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／台中2少年路旁互毆 砂石車怕撞上按喇叭示警
台中市太平區某國中一年級張姓學生、王姓同班學生，疑因昨天在校行走時擦撞推擠衍生嫌隙，二人在傍晚放學後在校門口附近相遇，一言不合下大打出手，旁邊學生見狀勸架，剛好有一輛砂石車從旁經過，現場險象環生，被網友拍個正著PO上網。
台中市警局太平分局宏龍派出所所長葉承蔚說明，警方獲報後，隨即掌握2名少年身分，張、王姓少年在家長陪同下到所說明。雙方家長及少年表示，雙方都沒有明顯傷勢，因一時未控制情緒，後悔莫及，忙著道歉，並表示對此案不提傷害告訴。
葉承蔚指出，本案雙方雖不提傷害告訴，全案仍依少年偏差行為預防輔導辦法及社會秩序維護法等規定，依法究辦。
太平分局呼籲，青少年遇有糾紛，應尋求校內機制或報警處理，切勿私下暴力解決，避免觸法。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言